Samanyolu Haber /Dünya / Trump davası sırasında kendini ateşe veren kişi öldü /20 Nisan 2024 13:48

Trump davası sırasında kendini ateşe veren kişi öldü

Cuma günü, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tarihi "sus payı" davasının görüldüğü mahkeme binası önünde kendini yakan kişi hayatını kaybetti.

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37 yaşındaki Maxwell Azzarello, yakıta bulandıktan sonra komplo teorileri içeren broşürleri havaya atıp kendini ateşe vermişti.

CBS News, Cuma günü durumu kritik bir şekilde hastaneye kaldırılan Azzarello'nun öldüğünü doğruladı.

Görgü tanıkları, kendini ateşe veren adamın sakin gözüktüğünü ifade etmişti.

Polis olay yerini kordon altına alırken, yerde kalan bir sırt çantası ve çantanın kenarında "şeytan milyarderler" başlıklı bir broşür olduğu belirtildi.

Yoğun güvenlik önlemleri altındaki Manhattan'da bulunan mahkeme binası davanın ilk gününde Trump yanlısı ve karşıtı göstericilerle doluydu.

Cuma günü jüri seçimi tamamlandı. Davanın gelecek hafta savcı ve avukatların açılış konuşmalarıyla başlaması bekleniyor.

Trump, 2016 seçimlerinden kısa bir süre önce eski porno film yıldızı Stormy Daniels'a yaptığı ödemeyi örtbas etmek için kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlanıyor.

77 yaşındaki Trump, suçlu bulunması halinde dört yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Ancak bunun yerine para cezasına da çarptırılabilir.

Trump, hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Kasım ayında seçime gidecek ABD’de Trump, Cumhuriyetçilerin başkan aday adaylarından birisi. Trump bu tarihi dava nedeniyle, seçimden aylar önce hüküm giymiş bir suçlu haline gelebilir.
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