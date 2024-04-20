Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan'dan vefa örneği: Partisinden ayrılan isme 'ahlaksızın tekiydi' dedi /20 Nisan 2024 14:14

Erdoğan'dan vefa örneği: Partisinden ayrılan isme 'ahlaksızın tekiydi' dedi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın, eski AKP'li olan ve bu seçimlerde İYİ Parti'den Nevşehir Belediye Başkanı seçilen Rasim Arı için, "Ahlaksızın tekiydi, geçmişini araştırmadı, İYİ Parti tepe tepe kullansın" dediği iddia edildi.

SHABER3.COM

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; MKYK üyesi, AKP milletvekili ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın oğlu Mücahit Arınç’ın da yerel seçimlerdeki işbirliği kapsamında AKP’nin MHP’nin adayı Cengiz Ergün’ü desteklediği Manisa ile ilgili “Manisa’da yanlış yaptık” değerlendirmesini yaptığı, Erdoğan’ın ise Arınç’a tepki göstererek “Manisa’da ne yapacaktık? MHP’li belediye” çıkışını yaptığı kaydedildi.

Erdoğan’ın eski AKP’li, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın, İYİ Parti’den seçilmesinin örnek gösterilmesine “kızdığı” ve “Ahlaksızın tekiydi. Bizden belediye başkanı adayı yapılırken geçmişini araştırmadık. Ancak daha sonra yaptıklarıyla kendini ele verdi, yakalandı. İYİ Parti tepe tepe kullansın” tepkisini gösterdiği iddia edildi.

Arı’nın geçen yıl AKP'den istifa etmediği, Erdoğan’ın istifasını istediği iddia edilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan'dan vefa örneği: Partisinden ayrılan isme 'ahlaksızın... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:37:06