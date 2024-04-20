Erdoğan'dan vefa örneği: Partisinden ayrılan isme 'ahlaksızın tekiydi' dedi

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; MKYK üyesi, AKP milletvekili ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın oğlu Mücahit Arınç’ın da yerel seçimlerdeki işbirliği kapsamında AKP’nin MHP’nin adayı Cengiz Ergün’ü desteklediği Manisa ile ilgili “Manisa’da yanlış yaptık” değerlendirmesini yaptığı, Erdoğan’ın ise Arınç’a tepki göstererek “Manisa’da ne yapacaktık? MHP’li belediye” çıkışını yaptığı kaydedildi.



Erdoğan’ın eski AKP’li, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın, İYİ Parti’den seçilmesinin örnek gösterilmesine “kızdığı” ve “Ahlaksızın tekiydi. Bizden belediye başkanı adayı yapılırken geçmişini araştırmadık. Ancak daha sonra yaptıklarıyla kendini ele verdi, yakalandı. İYİ Parti tepe tepe kullansın” tepkisini gösterdiği iddia edildi.



Arı’nın geçen yıl AKP'den istifa etmediği, Erdoğan’ın istifasını istediği iddia edilmişti.