Yandaş yazardan Zeybekci'ye: Daha gerzekçe bir açıklama duymadım

ZEYBEKCİ'Yİ TANIMIYORMUŞ!





Zeybekci'nin daha sonra tepkiler üzerine yaptığı açıklamayı da paylaşan Kılıçarslan, AKP Genel Başkan Yardımcısı'na "Hah. Cumhurbaşkanımızın arkasına saklanma açıklaması da gelmiş. Gerçekten yazıklar olsun. Kendi adıma mahşerde de dünyada da davacısı olacağım bu sözlerin" diye tepki gösterdi.









AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci'nin Türkiye'nin İsrail ile yapmayı sürdürdüğü ticareti "Eyvallah, İsrail'in müslümanlara yaptığı bebek katliamını nefretle kınıyoruz. Ama diğer taraftan da ticaretin hiç kimseye zarar vermeyen bölümleriyle ilgili de, İsrail serbest ticaret anlaşmamızın olduğu bir ülke. 6 satıp 1 aldığımız bir ülke" diyerek savunduğu sözleri partisine yakın çevrelerde de tepkiye yol açtı.En sert tepkilerden birisi ise iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan'dan geldi.Zeybekci'nin konuşmasını sosyal medya hesabından alıtılayan Kılıçarslan, "Gazze süreci boyunca bundan daha gerzekçe, bundan daha gerizekalıca bir açıklama duymadım. 'Eyvallah' diyor yahu soykırım için. Yuh artık. Yazıklar olsun" dedi.Kılıçarslan, paylaşımı üzerine bir takipçisinin "İsmail uyduracak kılıfın kaldı mi. Allah'ın huzurunda bugünlerin hesabını vereceksiniz. 6 satıp 1 almanın vebali ağır olacak" sözüne karşılık da "Lan ben bunun kim olduğunu bile bilmiyorum. Hayatımda duyduğum en saçma analizi yapmış. Sevdikleriyle haşrolsun" yanıtı verdi.Geçmişte bakanlık görevinde de bulunmuş olan Nihat Zeybekci'yi tanımadığını ileri süren Yeni Şafak yazarı, "Şimdi yanımdaki arkadaş söyledi. Nihat Zeybekçi imiş. Bu sözlerinden dolayı kendisine hakkımı helal etmiyorum. Mahşerde kendisinden davacı olacağım" diye yazdı.