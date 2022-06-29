'Trump, Kongre'yi basanların silahlı olduğunu biliyordu'

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın 6 Ocak 2021 yaşanan Kongre baskınında göstericilerin silahlı olduğu yönündeki uyarıları göz ardı ettiği ortaya çıktı.





Trump'ın başkanlığı döneminde Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Cassidy Hutchinson, Kongre baskınına dair Temsilciler Meclisi'nde verdiği ifade verdi.





Hutchinson, Trump'ın Kongre baskını öncesi Beyaz Saray önünde yapacağı konuşmayı dinlemek için toplanan protestocuların aranmasını istemediğini söyledi. Hutchinson, Gizli Servis görevlilerinin alanda bulunan protestocuların silahlı olduğu konusunda Trump'ı bilgilendirmesine karşılık Trump'ın "Onlar bana zarar vermez, alana girmelerine izin verin" dediğini aktardı.



