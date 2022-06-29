Samanyolu Haber /Gündem / Interpol'ün aradığı IŞİD şüphelisi tutuksuz yargılanacak /29 Haziran 2022 10:43

Interpol'ün aradığı IŞİD şüphelisi tutuksuz yargılanacak

Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan IŞİD üyesi Asyhat Rzaeva , Ankara’da tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

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Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Ankara’da yakalanan terör örgütü IŞİD şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanacak üzere tahliye edildi.

Terör örgütü IŞİD şüphelisi Sanık Rzaeva, Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir evde yakalanmış ve üzerinde sahte Suriye kimlik kartı ve yüklü miktarda nakit para ele geçirilmişti. Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan şahıs, aynı zamanda Rusya’da ‘yabancı terörist savaşçılar’ listesinde yer alan isimlerden olduğu öğrenildi.

Sanık hakkında hazırlanan iddianamede ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

Ankara'da görülen duruşmada beyanda bulunan sanık Rzaeva, Ankara’da sabit bir ikametgaha sahip olmadığını ve çocuklarının bu süreçte mağdur olduğunu söyledi. Sanığın beyanlarını değerlendiren mahkeme, Rzaeva’nın tutuksuz yargılanmasına hükmederek duruşmayı erteledi.
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