Samanyolu Haber /Dünya / Trump: 'Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor' /27 Şubat 2022 10:29

Trump: 'Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor'

Eski ABD Başkanı Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dehşet verici olarak nitelendirerek, kendisinin başkanlığı döneminde Rusya'nın bu saldırıya kalkışmayacağını belirtti. "Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor" diyen Trump "Biz zeki bir ülkeydik, şimdi aptal bir ülkeyiz" ifadelerini kullandı.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletinde düzenlenen 2022 Muhafazakar Siyasi Eylem Konferansında (CPAC 2022) yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna saldırısı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"RUSYA'NIN UKRAYNA'YA SALDIRISI DEHŞET VERİCİ"
Cumhuriyet'in haberine göre Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Kiev'den ayrılmayarak "cesur" bir lider olduğunu gösterdiğini belirten Trump, "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı dehşet verici. Ukrayna halkı için dua ediyoruz. Tanrı hepsini kutsasın." ifadesini kullandı.

"PUTİN, BİDEN İLE DAVUL ÇALAR GİBİ OYNUYOR"
Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın "zayıflığını" kullanarak Ukrayna'ya saldırdığını belirterek, "Putin, Biden ile davul çalar gibi oynuyor. Herkesin anladığı üzere, 2020'de seçimlerimize hile karıştırılmasa ve ben tekrar başkan olsaydım, bu korkunç felaket asla yaşanmazdı." dedi.

"BİZ ZEKİ BİR ÜLKEYDİK, ŞİMDİ APTAL BİR ÜLKEYİZ"
Rusya'nın George W. Bush döneminde Gürcistan'ı, Barack Obama döneminde ise Kırım'ı işgal ettiğini belirten Trump, "21. yüzyılda başkanlığı döneminde Rusya'nın başka bir ülkeyi işgal etmediği tek kişiyim." dedi.

Trump, Putin'in "zeki" birisi olduğunu belirterek, "Asıl sorun şu ki bizim liderlerimiz aptal, aptal, aptal." diye konuştu.

Kendisinin başkanlığı döneminde Ukrayna'ya verilen tanksavarları şu anda herkesin konuştuğunu ifade eden Trump, "Biz zeki bir ülkeydik, şimdi aptal bir ülkeyiz." dedi.
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