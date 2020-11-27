Samanyolu Haber /Dünya / Trump: Seçiciler Kurulu beni seçmezse Beyaz Saray'dan ayrılırım /27 Kasım 2020 10:57

Trump: Seçiciler Kurulu beni seçmezse Beyaz Saray'dan ayrılırım

ABD Başkanı Donald Trump, Seçiciler Kurulu'nun Biden'a oy vermesi halinde Beyaz Saray'dan ayrılacağını söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump seçilmiş başkan Joe Biden'ın, Seçiciler Kurulu tarafından resmi olarak kazanan ilan edilmesi halinde Beyaz Saray'dan ayrılıp ayrılmayacağı sorusuna, "Kesinlikle ayrılacağım" yanıtını verdi. Trump aynı zamanda seçimlerde büyük bir hile yapıldığı iddiasını yinelerken şunu da belirtti:

"Sadece halkıma şunu söylemek istiyorum; henüz hayal kırıklığına uğramayın çünkü bu yarış daha bitmedi" dedi.

Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinden sonra, Pazartesi günü resmi geçiş sürecinin başlatılmasına izin vermişti.

Başkanlık seçimlerinde seçmenler, doğrudan başkan adayına değil, eyaletin Seçiciler Kurul üyelerine oy veriyor. Ardından üyeler, ABD'nin başkanını ve başkan yardımcısını seçiyor.
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