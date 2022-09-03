Trump yeniden seçilirse, kongreyi basanları affedecekmiş!

Donald Trump, “Tam af konusuna çok çok sıcak bakacağım. Aday olmaya karar verir ve kazanırsam, tam af konusunu çok ciddi şekilde değerlendireceğim” dedi.





Kongre’de Demokrat Başkan Joe Biden’ın seçim zaferinin onaylanması için yapılan oturumun engellenmesini amaçlayan saldırıda can kaybı yaşanmış ve 140’tan fazla polis yaralanmıştı.





Kongre saldırısıyla bağlantılı suçlardan yaklaşık 850 kişi tutuklandı, 250’den fazla kişi kolluk gücüne saldırı ya da engellemeyle suçlandı.





Aşırı sağcı Oath Keepers (Yemin Muhafızları) grubunun üyeleriyse, devletin meşruiyetine yönelik komplo olarak tanımlanan suçla yargılandılar.





2024’te yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayı değerlendiren Trump, Pennsylvania eyaletine bağlı Pittsburgh kentinden yayın yapan radyo programcısı Wendy Bell’e konuştu.Trump, herhangi bir delil olmamasına ve birden fazla mahkemenin yanısıra seçim yetkilileri ve kendisinin göreve getirdiği Adalet Bakanı tarafından reddedilmesine rağmen, 2020 seçiminde hile yapıldığına ilişkin iddialarını sürdürüyor.6 Ocak 2021’de Beyaz Saray önünde düzenlediği mitingde Trump bu iddialarını hararetle savunmış ve mitinge katılan binlerce destekçisi yürüyüşe geçerek Kongre binasını basmıştı.6 Ocak olaylarıyla ilgili yanlış bir şey yapmadığı konusunda ısrarlı olan Trump, dün katıldığı radyo programında olaylara karışanların bazılarına yardım sağladığını söyledi.Donald Trump, “İnanılmaz insanlara maddi olarak destek oluyorum. İki gün önce ofisimdeydiler. Bu konu hep aklımda. Onlara yaptıkları rezalet” diye konuştu.