Samanyolu Haber /Dünya / Trump yeniden seçilirse, kongreyi basanları affedecekmiş! /03 Eylül 2022 13:01

Trump yeniden seçilirse, kongreyi basanları affedecekmiş!

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak Kongre saldırısına katılan bazı destekçilerine maddi yardım sağladığını ve yeniden başkan seçilmesi durumunda af getirme konusuna çok sıcak bakacağını söyledi.

Trump destekçileri Washington'daki kongre binasını bastı

2024’te yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden aday olmayı değerlendiren Trump, Pennsylvania eyaletine bağlı Pittsburgh kentinden yayın yapan radyo programcısı Wendy Bell’e konuştu.

Donald Trump, “Tam af konusuna çok çok sıcak bakacağım. Aday olmaya karar verir ve kazanırsam, tam af konusunu çok ciddi şekilde değerlendireceğim” dedi.


Trump, herhangi bir delil olmamasına ve birden fazla mahkemenin yanısıra seçim yetkilileri ve kendisinin göreve getirdiği Adalet Bakanı tarafından reddedilmesine rağmen, 2020 seçiminde hile yapıldığına ilişkin iddialarını sürdürüyor.

6 Ocak 2021’de Beyaz Saray önünde düzenlediği mitingde Trump bu iddialarını hararetle savunmış ve mitinge katılan binlerce destekçisi yürüyüşe geçerek Kongre binasını basmıştı.

Kongre’de Demokrat Başkan Joe Biden’ın seçim zaferinin onaylanması için yapılan oturumun engellenmesini amaçlayan saldırıda can kaybı yaşanmış ve 140’tan fazla polis yaralanmıştı.


Kongre saldırısıyla bağlantılı suçlardan yaklaşık 850 kişi tutuklandı, 250’den fazla kişi kolluk gücüne saldırı ya da engellemeyle suçlandı.

Aşırı sağcı Oath Keepers (Yemin Muhafızları) grubunun üyeleriyse, devletin meşruiyetine yönelik komplo olarak tanımlanan suçla yargılandılar.


“Bazılarına maddi yardım sağlıyorum”

6 Ocak olaylarıyla ilgili yanlış bir şey yapmadığı konusunda ısrarlı olan Trump, dün katıldığı radyo programında olaylara karışanların bazılarına yardım sağladığını söyledi.

Donald Trump, “İnanılmaz insanlara maddi olarak destek oluyorum. İki gün önce ofisimdeydiler. Bu konu hep aklımda. Onlara yaptıkları rezalet” diye konuştu.
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