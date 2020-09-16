Samanyolu Haber /Gündem / "Trump'ın eski danışmanı John Bolton'un kitabına soruşturma açıldı" /16 Eylül 2020 08:25

"Trump'ın eski danışmanı John Bolton'un kitabına soruşturma açıldı"

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un kitabı ilgi çekerken Beyaz Saray'dan ilginç bir hamle geldi

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ABD Adalet Bakanlığı'nın, ABD Başkanı Donald Trump'la çalışan eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un bu yıl yayımladığı kitabında 'gizli bilgileri ifşa edip etmediği' konusunda bir soruşturma başlattığı iddia edildi

Bolton'un haziran ayında yayımlanan, Beyaz Saray'daki görevi boyunca yaşadıklarını anlattığı "The Room Where It Happened: A White House Memoir / Olayın Olduğu Oda" adlı kitabına ilişkin tartışmalar devam ediyor.

New York Times'ın konuyla ilgili yetkililere dayandırdığı haberine göre, Adalet Bakanlığı, Bolton'ın kitabıyla ilgili olarak bir tahkikat jürisi topladı ve kitabın yayınevi Simon & Schuster'dan yetkilileri ifadeye çağırdı.

Haberde, jürinin Bolton'un kitabında yer verdiği bazı bilgilerin "ifşası yasak gizli bilgiler olup olmadığını" soruşturduğu bildirildi.

Bolton'un avukatı Charles Cooper ise yaptığı yazılı açıklamada, tahkikat jürisinin, yayınevini ifadeye çağırdığından haberdar olduklarını belirterek "Bolton, yanlış hiçbir şey yapmamıştır" ifadesini kullandı.
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