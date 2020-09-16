AİHM’in Spano açıklamasına tepki









AİHM, başyargıç Spano’nun eleştirilen Türkiye’deki temaslarına ilişkin mahkeme başkanlarının Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde siyasetçiler ve yargı yetkilileriyle bir araya gelmesinin “standart uygulama” olduğunu savunmuştu.





AİHM’in açıklamasına insan hakları hukukçusu Kerem Altıparmak’tan tepki geldi.





Kerem Altıparmak, “Evet gelenektendir, AİHM başkanları gittikleri ülkenin ulusal yargıcının annesinin ve babasının yaptırdığı okulu, demokratik yollarla seçilmiş belediye başkanının yerine atanan kayyım ve iktidar partisi il başkanı ile ziyaret eder, fotoğraf çektirirler. Ne var ki bunda şaşıracak?” dedi.





AİHM başyargıcı Robert Spano’nun Türkiye ziyaretinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la, üst düzey yargıçlarla ve HDP’li Ahmet Türk’ün görevden uzaklaştırılması sonrası Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım olarak atanan Mahmut Demirtaş’la görüşmesi, KHK kıyımlarıyla öne çıkan İstanbul Üniversitesi’nden fahri doktora alması tepki çekmiş, tartışmalara neden olmuştu.

