Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social çöktü: Milyonlarca kullanıcı uygulamaya erişemiyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl ekim ayında durduğu Truth Social isimli sosyal medya uygulamasına erişilemiyor. Trump geçen yıl ekim ayında "devrimci" bir teknoloji şirketi kuracağını "Truth Social'ı yarattım… büyük teknoloji şirketlerinin tiranlığına son vereceğiz" sözleriyle duyurmuştu. Trump "Taliban Twitter'da büyük bir varlık gösterebilirken, en sevdiğiniz Amerikan başkanının susturulduğu bir dünyada yaşıyoruz" demişti.





BBC Türkçe'nin haberine göre, Trump'ın bu şekilde duyurduğu sosyal medya uygulaması Truth Social, 21 Şubat'ta kullanıma açıldı. Ancak aradan geçen altı hafta sonunda uygulama birçok sorunla boğuşuyor. Sırada bekleyen 1,5 milyon kişi uygulamayı henüz kullanamıyor. Truth Social, Twitter'a benzeyen bir uygulama. Ancak Android telefonlarda kullanılamıyor, internet tarayıcılarında açılmıyor ve ABD dışından birçok yerden indirilemiyor.





Habere göre, uygulama 21 Şubat'ta iPhone'ların uygulama indirmek için kullandığı App Store'a yüklendiğinde, en çok indirilen uygulamalardan olmuştu, ancak yükleyen birçok kişi uygulamayı kullanamıyor. Platformda 1 milyon 400 binden fazla insan bekleme sırasında bulunuyor. Uygulamaya üye olabilmiş olanları ise biraz sessiz bir ortam bekliyor. Amerika'nın birçok büyük sağcı politikacısı, şimdilik bu uygulamadan uzak durmayı seçiyor.







'SORUNUN KAYNAĞINA ERİŞİLEMİYOR'

Truth Social'ın Genel Müdürü Devin Nunes, hedeflerinin Mart ayı sonunda tamamen işler hale gelmek olduğunu açıklamıştı. Ancak uygulamada yaşanan aksaklıklar uzmanları da şaşırttı. Habere göre, Trump'a yakın bir Cumhuriyetçi "Bunu düzeltmek birkaç gün alırdı, haftalar değil. Başlangıçta ufak tefek sorunlar hep olur ama bunların bugüne kadar çözüleceğini tahmin ederdim. Görünen o ki hiç kimse bunun neden olduğunu anlamıyor" diyor.





Öte yandan, Trump'ın yaşanan sorunlardan ötürü "çok öfkeli" olduğu belirtiliyor. Platformda Trump'ın yaklaşık 750 bin takipçisi var ancak o bile bir aydan uzun süredir hiç paylaşım yapmadı. Trump Şubat ayında yaptığı son paylaşımında "Hazır olun! En sevdiğiniz başkanınız çok yakında burada sizinle olacak” demişti.





Twitter Trump'ın hesabını, geçen yıl yaşanan ABD Kongre baskını sonrası attığı tweetlerin ardından, şiddeti körüklediği gerekçesiyle 8 Ocak 2021'de kalıcı olarak engellemişti.