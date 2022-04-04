Nebati'den çok konuşulacak yeni inciler: Yüzde 61 problem mi?

Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 5,46 artarken, yıllık enflasyon 20 yılın yeni zirvesi olan yüzde 61,14'e yükseldi.





TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dikkat çeken açıklamalarda bulundu.





Bursa İş Dünyası Buluşması'nda konuşan Bakan Nebati, ''Enflasyon şu an yüzde 61, problem mi? Problem ama ekonomiyi faiz kıskacından da çıkardık'' dedi.





Bakan Nebati'nin açıklamaları şu şekilde:





"2021'deki olumsuz ticari koşullara rağmen ihracatımızı 225 milyar dolara çıkardık. 2021'de turizmde Türkiye'de başarılı geçmiştir. Türkiye turizmde pek çok rakibini geride bırakmıştır. Cari işlemler dengesinde kayda değer bir iyileşme yaşanmıştır. Enerji ve emtialarındaki artış ülkeler üzerindeki enflasyonist baskı daha da artmıştır. Enflasyonu kalıcı olarak düşürmek ve fiyat istikrarını sağlamak için kararlı adımlar atmaktayız.