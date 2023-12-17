Samanyolu Haber /Dünya / Trump'tan göçmenlere karşı sert sözler: 'Kanımızı zehirliyorlar' /17 Aralık 2023 12:46

Trump'tan göçmenlere karşı sert sözler: 'Kanımızı zehirliyorlar'

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, New Hampshire eyaletinde düzenlenen seçim kampanyası etkinliği sırasında yaptığı açıklamada, ABD sınırını yasadışı yollarla geçmeye çalışan rekor sayıda göçmene değinerek, “Ülkemizin kanını zehirliyorlar” dedi.

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ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, göçmen karşıtı açıklamalarına devam ediyor. Trump, ABD’nin New Hampshire eyaletinde dün düzenlenen seçim kampanyasında konuştu. ABD sınırını yasadışı yollarla geçmeye çalışan rekor sayıdaki göçmene ateş püsküren Trump, yeniden göreve gelmesi halinde yasadışı göçü engelleme ve yasal göçü kısıtlama sözü verdi. ABD’ye Güney Amerika’nın yanı sıra Asya ve Afrika’dan da göçmenlerin geldiğini belirten Trump, “Ülkemizin kanını zehirliyorlar. Dünyanın her yerinden ülkemize akın ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Yale Üniversitesi Profesörü ve faşizm üzerine kitap yazan Felsefeci Jason Stanley ise Trump’ın bu dilini tekrar tekrar kullanmasının tehlikeli olduğunu söyledi. Stanley, Trump’ın sözlerini Nazi Lideri Adolf Hitler’in “Alman kanının Yahudiler tarafından zehirlendiğini” ifade eden söylemine benzeterek, “Bu, ABD’deki göçmenlerin güvenliği açısından çok endişe verici bir konuşma” şeklinde konuştu.

Trump, “Ülkemizin kanını zehirliyorlar” ifadesini eylül ayında yayımlanan bir röportajında da kullanmış, İnkar ve İftiraya Karşı Birlik (ADL) Üst Yöneticisi (CEO) Jonathan Greenblatt ise bu dili “ırkçı, yabancı düşmanı ve alçakça” olarak nitelendirerek ABD’nin eski başkanına tepki göstermişti.
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