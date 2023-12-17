Yerel seçim için iddialı çıkış: 'AKP'nin oyları yüzde 30'un altına inebilir!'

Sedat Bozkurt, yerel seçimlerle ilgili Kısadalga’da yer alan yazısında, İstanbul seçimlerinin Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından ülkenin en önemli makamı haline geldiğini belirtti.







Erdoğan'ın İstanbul'u bu derece önemsemesi İmamoğlu'nun da siyasi hayatını şekillendiriyor. İmamoğlu’nun önündeki en önemli engelin 25 Nisan’a ertelenmiş olan seçilme yeterliliğini kaybetmesine neden olabilecek dava.





"İmamoğlu ile Yavaş’ın aday olduğu seçimlerde Erdoğan’ın ilk turda, katılımın aday çeşitliliği nedeniyle çok olacağı var sayımı ile yüzde 40’ı bulmasının bile zor olduğu bugünden görülebiliyor. Yani ikinci tura gidilirken karşı blok yüzde 60’ı aşabilecek."





ERDOĞAN'IN İTTİFAK ÇABASI BUNDAN

Bu yerel seçimlerde de ittifaklar çok önemli. Özellikle İstanbul için. Bu nedenle Erdoğan, Cumhur İttifakı’nı sürdürmenin çabasında. Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul’da aldığı yüzde 2,8 ile sonuca etki edebilecek durumda.





‘ERDOĞAN, EKONOMİ YÖNETİMEN TESLİM OLMUŞ VAZİYETTE’

Bozkurt, ekonomi yönetiminin son zamanlarda medyada çok görünür olduğunu dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı: “Çünkü siyasilerin ekonomi ile ilgili söylediklerine artık AKP seçmeni bile inanmıyor. Buna Erdoğan da dahil. Oradaki sıkıntı ise hayli büyük. Erdoğan ekonomi yönetimine tamamen teslim olmuş vaziyette. Bu seçimi kaybettirecek kadar büyük teslimiyet. Şimşek 2024 yılı planlamasını yapmış durumda. Memur ve emeklinin maaşı 2024 yılında ön görülen enflasyondan fazla zam göremeyecek. Yani yüzde 36 ya da en çok 40.







OYLAR YÜZDE 30 'UN ALTINA BİLE DÜŞEBİLİR



Erdoğan belki siyasi hayatında ilk kez kaybedeceğini bildiği, hesapladığı bir seçime giriyor. Mutlaka bir “B” planı vardır, bunu da unutmamak lazım. Genel başkanı olduğu partinin oyu milletvekili seçimlerinde bile yüzde 35’e düşmüş durumda. Yani yerel seçimlerde yüzde 30’a hatta daha da altına inebilir. Bu da 14 Mayıs seçimlerinin ardından Millet İttifakı’nda yaşanan tartışmalara, türbülansa bu sefer Cumhur İttifakı’nın ev sahipliği yapacağı gibi bir durum da ortaya çıkarabilir…”