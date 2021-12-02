Trump'tan ilginç iddia: 'Çin 2022 Pekin Olimpiyatları'ndan sonra Tayvan'a saldıracak'

Eski Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trum, eski İngiltere Avrupa Parlamentosu üyesi Nigel Farage'a verdiği bir demeçte Joe Biden liderliğindeki yeni ABD yönetimi ve Çin ile artan gerginliklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.







ABD'nin dünyada nasıl bir konumda bulunduğu sorulan Trump, şöyle cevap verdi:





"Şimdiye kadarki en düşük konumda olduğunu düşünüyorum. Daha önce hiç böyle bir konumda olduğumuzu zannetmiyorum. Artık saygı görmüyoruz.”





Trump, ABD'nin artık saygı görmediği yönündeki görüşünü, Çin'in Tayvan'a yönelik politikalarını örnek göstererek açıkladı:





"Size söylüyorum, daha önce Tayvan üzerinde uçan uçaklar yoktu, ismi dahi anılmıyordu. Ben başkanken Tayvan hakkında konuşmuyordunuz. Şu anda yaptıkları şeyler yaşanmıyor olacaktı."





Çin ordusu, Trump'ın başkanlık döneminde Eylül 2020'de, Tayvan hava sahasına iki kez girmişti.





Trump ayrıca, Pekin'in yakında Taipei'ye askeri bir hamle yapacağını ima etti, bu hamle sırasında Tayvan'da bulunmanın hiç iyi olmayacağını söyledi:





"Bence Çin, Olimpiyatlar'ı bekliyor. Ve belki sonrasında bir şeyler olacak."





2022 Pekin Kış Olimpiyatları, 4-20 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek.

Trump, röportajın devamında "Birçok insan, öngörü işinde oldukça iyi olduğumu söylüyor" dedi.