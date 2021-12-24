Trump'u aldı bir panik!..

Trump, Yüksek Mahkemeye yaptığı başvuruda, Ulusal Arşivler’in 6 Ocak’taki Beyaz Saray kayıtlarını Temsilciler Meclisinde Kongre baskınını soruşturan komiteye verilmesinin engellenmesini talep etti.







Trump’ın avukatları Yüksek Mahkemeye verdikleri dilekçede, Washington DC Bölge Temyiz Mahkemesinin, söz konusu kayıtlar için bugüne kadar süre verdiğine işaret ederek, Temyiz Mahkemesinin bu kararının ilerleyen zamanlarda Trump’ın özel bilgilerinin yayınlanması için “kötü bir emsal teşkil edebileceği” uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Trump’ın kayıtlarının yayınlanmaması için inisiyatif kullanmayı reddetmesinin ardından Trump, ekim ayında Ulusal Arşivler ve Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komitesine dava açmıştı. Trump, bugüne kadar alt mahkemelerde kayıtlarının yayınlanmaması için açtığı birçok davayı kaybetmişti.