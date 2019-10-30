[TSK'ya operasyon] Hava Kuvvetleri'nde 55 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Hava Kuvvetleri'nde muvazzaf 55 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Askerlerin rütbeleri hakkında açıklama yapılmadı.
Ankara merkezli 24 ilde sabah saatlerinde askerlerin kaldığı lojmanlara baskın düzenlendi. Şu ana kadar 35 askerin gözaltına alındığı kaydedildi.
Diğer illerde gözaltına alınan askerlerin Ankara'ya getirileceği bildirildi.
Ankara'da sağlık kontrolünden geçirilen askerler Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi nezarethanesinde tutuluyor.