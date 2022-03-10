'TÜGVA’cılar doktorların yerine atansın, pudra şekerciler anestezi uzmanı yapılsın'

Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, aynı koğuşu paylaştığı Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Dr. Selçuk Mızraklı'nın konuya ilişkin tweetini alıntılayarak "Bu doktorlar da çok oldular artık, giderlerse gitsinler. Bir gece yarısı kararnamesiyle tüm yandaş müteahhitler, taşeronlar, TÜGVA’cılar falan doktorların yerine atansın. Ha, bütün hastaların böbreklerini, dalaklarını hemen çalarlar, o ayrı" dedi.











Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hekimlere yönelik "giderlerse gitsinler" sözlerine tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nden tepki gösterdi."Merhabalar. Dr. Selçuk Hocama katılıyorum. İki gündür hücrede tartışıyoruz. Bu doktorlar da çok oldular artık, giderlerse gitsinler (!)Bir gece yarısı kararnamesiyle tüm yandaş müteahhitler, taşeronlar, TÜGVA’cılar falan doktorların yerine atansın. Pudra şekerciler, hipokrat yemini ettirilip anestezi uzmanı olarak göreve başlatılsın.Ha, bütün hastaların böbreklerini, dalaklarını hemen çalarlar, o ayrı. O kadarı da olsun artık. Sonuçta çalmadan çalışamıyorlar.Ayrıca yüzünüze gözünüze dursun ülkede kişi başına bir doktor düşüyor, ki bana düşen doktoru hücreme aldılar. Üstelik hem milletvekili hem belediye başkanı.Bu arada, hoş geldin Dr. Selçuk Mızraklı Hocam. Mücadeleye birlikte devam. Tüm sağlık emekçilerine kocaman, sıcacık selamlar. Siz gitmeyin, gitmesi gerekenleri hep birlikte, sandıkta gönderelim."