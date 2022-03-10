Tecavüz ettiği kadını kızgın yağla yakan 'istihbarat muhbirine' 15 dakikada tahliye!

Gazete Duvar’dan Burcu Özkaya Günaydın’ın haberine göre, dün İskenderun 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya G.Ç. katılmazken, sanık Erkmen duruşmaya bulunduğu cezaevinden SEGBİS’le katıldı. GÇ’nin ablası, kuzeni ve İskenderun Kadın Platformu üyesi kadınlar G.Ç.’ye destek olmak için adliyeye geldi. 13.45’de başlaması gereken duruşma 16.30’da görüldü.



Adının açıklanmasını istemeyen abla, kardeşi G.Ç.’nin korktuğu için gelmediğini, kardeşinin gece çığlıklarla “Anne beni yakıyorlar” diye uyandığını söyledi.



‘KARDEŞİM KORKULARA MAHKÛM EDİLDİ’



Daha duruşma başlamadan G.Ç.’nin ablası bu duruşmada tahliye beklediğini, ailece korku içinde yaşadıklarını “Kardeşim istismar edildi, yüzüne kızgın yağ atıldı. Savcı sanığın istismardan yargılanmasını istemedi, onu hayata bağladı, kardeşimi korkulara mahkûm ettiler” dedi.



G.Ç.’nin yüz ve boyun kısmında kızgın yağdan dolayı yanıklar, burnunda kırık, elmacık kemiğinde çatlama, kulağında yırtık var. G.Ç.’nin ablası “bedeni iyileşir de ruhundaki yaralar nasıl iyileşecek” diyor.



‘BEN YAPMADIM’ DİYEN SANIK ŞİDDETİ KABUL ETTİ



16.30’da başlayan davanın duruşması 15 dakika sürdü. Olay gecesi G.Ç.’nin evinde olan kuzeni tanık olarak dinlendikten sonra sanık Mustafa Resul Erkmen SEGBİS’le duruşmaya katıldı. Sanık, ilk duruşmada G.Ç.’ye bir şey yapmadığını, eve geldiğinde öyle bulduğunu savunmuştu. Erkmen bugünkü duruşmada G.Ç.’ye şiddet uyguladığını kabul etti. Tüm kadınların 8 Mart’ını kutlayarak sözlerine başlayan Mustafa Resul Erkmen, olay günü G.Ç.’nin evinden birkaç kişinin çıktığını gördükten sonra zili çaldığını, G.Ç.’nin kapıyı iç çamaşırı ile açtığını iddia ederek, şöyle dedi:



“Kuzeni de olsa gece 03.00’e kadar evli bir kadının evinde oturulur mu? Madde de vermişler. Onlar kamu düzenini bozmuyor da ben onları 155’i arayıp şikâyet ettim diye mi suçlu oluyorum. Kapıda iç çamaşırı ile gördüğümde beynim döndü. Beraatımı istiyorum.”



HAKİME TEŞEKKÜR ETTİ



Hâkim, Sanık Erkmen’i tahliye etti, cinsel istismara dair raporun gelmesi talebiyle davayı 15 Temmuz’a erteledi. Erkmen, kendisini tahliye eden hâkime teşekkür etti.



‘İSTİHBARAT MUHBİRİYİM BANA BİR ŞEY OLMAZ’



G.Ç.’nin ablası, Mustafa Resul Erkmen’in gözaltında dahi hakkında uzaklaştırma olmasına rağmen telefonundan kendisine mesajlar attığını, “İstihbarat muhbiriyim ben, raporum var bana bir şey olmaz” dediğini öne sürdü ve 8 Mart gibi bir günde tahliye verilmesini de manidar bulduğunu belirtti.



‘8 MART’TA ŞİDDET YAPANLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ’



Eril yargının 8 Mart gibi bir günde bu tahliye kararıyla kadına şiddet uygulayanı, kadın katillerini ödüllendirdiğini söyleyen Avukat Mehtap Sert, baştan itibaren dosyanın nitelikli cinsel istismar ve kasten yaralamadan açılması gerektiğini ama savcının eziyetten açtığını söyleyerek, “Eziyette 2 yıldan 5 yıla kadar ceza isteniyor. 2 yılın yatarı hiç yok. Sanık 2.5 ay cezaevinde kaldı. Yasalarda sorun var. Savcının kasten yaralamadan dosyayı açması da sorunlu. İstismara dair raporu bekliyoruz. Mücadelemiz sürecek” dedi.



NE OLMUŞTU?



Hatay’ın İskenderun ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi’nde 15 Aralık’ta Mustafa Resul Erkmen isimli kişi, G.Ç.’nin kapısını çalarak, zorla içeri girdi. G.Ç.’yi istismar eden Mustafa Resul Erkmen, ardından yüzüne kızgın yağ döktü. G.Ç.’nin beyanlarından sonra gözaltına alınan Erkmen, “nitelikli cinsel istismar” ve “kasten yaralama” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Erkmen hastanede verdiği ilk ifadede, saldırıyı kendisinin yapmadığını, G.Ç.’nin evine misafir olarak gelen bir kişi tarafından saldırıya uğradığını iddia etti. Avukat Mehtap Sert, Mustafa Resul Erkmen’in 1 yılı aşkın süredir G.Ç.’yi takip ettiğini, G.Ç.’nin, Erkmen’den şikâyetçi olduğunu söylemişti.