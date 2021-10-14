Samanyolu Haber /Gündem / TÜGVA ve yandaşlar Hizmet'in yurtlarını işte böyle yağmalamış /14 Ekim 2021 10:14

TÜGVA ve yandaşlar Hizmet'in yurtlarını işte böyle yağmalamış

Cemaat’nün yurtları TÜGVA’ya geçti. 15 Temmuz Kontrollü Darbe Girişimi’nden önce Gülen Cemaati'ne ait olan toplam 18 yurdun, isimlerinin değiştirilerek TÜGVA bünyesinde hizmet vermeye devam ettiği ortaya çıktı. Ayrıca Gülen Cemaati'ne ait olup AKP yandaşı denek ve vakıflarca yağmalanan yüzlerce yurt bulunuyor,

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AKP iktidarı döneminde Bilal Erdoğan’ın kurucuları arasında yer aldığı TÜGVA’ya sağlanan ayrıcalıklar, vakfa ait olduğu öne sürülen belgelerle bir kez daha gözler önüne serildi. Belgelerin arasında yer alan, “Talep listesi”, “Cemaat yurtları dini vakıflara devrediliyor” iddiasının gerçekliğini ortaya koydu.

Birgün’den Mustafa Bildircin, TÜGVA’ya ait olduğu öne sürülen, “Yurt talep listesinde” yer alan yurtlar ile vakfın envanterindeki yurtları karşılaştırdı. Vakıf, 15 Temmuz 2016 tarihindeki darbe girişiminin ardından kapatılan Gülen Yapılanması’na ait yurtların 18’ini herhangi bir bedel ödemeksizin bünyesine kattı.

YURTLARIN İSİMLERİ DEĞİŞTİ

Vakıf, darbe girişiminden önce Özel Faruk Akküllah adıyla hizmet veren Adana’daki erkek öğrenci yurdunu bünyesine aldı. Sızdırılan, “Talep listesi” isimli belgede adı geçen ve eski adı Hacı Ömer Elif olan Malatya’daki cemaat yurdu da TÜGVA’ya geçti. TÜGVA, yurdun ismini, “15 Temmuz” olarak değiştirdi.
TÜGVA’nın, bir talep yazısıyla bünyesine kattığı Cemaat yurtlarının isimleri değiştirildi.

Vakfa ait ve hizmet vermeye devam eden, “Talep edilen” diğer yurtların sadece birkaçının isimleri şöyle:
• Antalya, Bayram-Mustafa Doğan Yükskeöğrenim Öğrenci Yurdu
• Bitlis, Güven Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
• Elazığ, Hikmet Demirel Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
• İstanbul, Denge Yükseköğretim Yurdu
• Kastamonu, Ramiz Efendi Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
• Kırşehir, Ati Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu
• Sakarya, Bedir Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu
• Urfa, Hasbibey Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu

ÇOĞU CEMAATE AİT YURTLAR

Aralarında TÜGVA ve Ensar’ın da yer aldığı altı vakfa bağlı yükseköğretim öğrenci yurdu sayısının toplamı, devlet yurtlarının sayısının yarısına yaklaşıyor. Altı kuruluşa bağlı toplam 374 öğrenci yurdunun çoğunu KHK ile kapatılan Cemaat yurtları oluşturuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın verilerine göre, devlet yurtlarının 2018 yılındaki kapasitesi 2017 yılına göre sadece yüzde 6 artarken aynı dönemde dini vakıf ve derneklere bağlı yurtlarının kapasite artışı yüzde 19 oldu.
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