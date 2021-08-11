Samanyolu Haber /Gündem / TÜİK’e ilginç benzetme: Ne istatistik vereyim abime kurumu /11 Ağustos 2021 13:48

TÜİK’e ilginç benzetme: Ne istatistik vereyim abime kurumu

Ekonomi yazarı Murat Muratoğlu, Türkiye İstatistik Kurumu’nun işsizlik verilerini ilginç bir dille eleştirdi. Muratoğlu, “Türkiye ne İstatistik vereyim abime Kurumu’nun açıkladığı verilere göre süratle düzeliyor ülke… Bu hızla gidersek, ülkede tek bir işsiz kalmayacak seneye” dedi.

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 Sözcü gazetesi yazarı Muratoğlu, ‘İşsizlik oranı siparişi adrese teslim edildi’ başlıklı yazı kaleme aldı. TÜİK’in zaten şaibeli veriler açıkladığını kaydeden Muratoğlu, “Şimdi kayış tamamen koptu. Zira bu tarz kurumlar dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde bağımsız olarak faaliyetlerini yürütürler. Bu sayede kendisine duyulan güveni sürdürürler. Sarayın emir kulu bizimkiler…” ifadeleri kullandı.

ENFLASYON SİPARİŞİ HAZIRLANIYOR
AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kurumlara yönelik talimatlarını hatırlatan Muratoğlu, “Önümüzdeki ay için de “enflasyon siparişi” geldi belli ki… Boşuna mı daha ayın 5’inde “Bu ay enflasyon çok hızlı düşecek” dedi… Yok herhalde yalancı çıkartacak halleri… Kısacası ekonomiyi yöneteceğim diye boşuna uğraşma… İşsizliği kaç istiyorsun? Seni kaç enflasyon kurtarır? Sana ne kadar büyüme lazım? Onu söyle…” değerlendirmesi yaptı.
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