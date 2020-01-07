Samanyolu Haber /Dünya / Tüm ABD askerlerini terörist ilan etti /07 Ocak 2020 12:19

Tüm ABD askerlerini terörist ilan etti

Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin hava saldırısında öldürülmesinin ardından İran Parlamentosu, Pentagon'u ve ABD'nin tüm komutanlarını "terörist" ilan edilen kararı onayladı.

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Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin hava saldırısında öldürülmesi, İran- ABD ilişkilerinde tansiyonu gün geçtikçe artırıyor. Son olarak İran Meclisi, ABD’li komutanları ve Pentagon’u terörist ilan etti.

Süleymani’nin öldürülmesinin ardından intikam yemini eden İran’dan üst üste hamleler gelmeye devam ediyor. İran Devrim Muhafızları’na yakınlığıyla bilinen yarı resmi haber ajansı Tasnim’in geçtiği habere göre İran Meclisi, ABD’li komutanları ve ABD Savunma Bakanlığı’nı (Pentagon) ‘terör örgütü’ olarak tanıyan tasarıyı kabul etti.

Yasa, İran Meclisi genel kurulundaki milletvekilleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

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