Halkların Demokratik Partisi (HDP) sosyal medya hesabından Eş Genel Başkan Pervin Buldan ve Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu’nun, Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’li Aysel Tuğluk, Gültan Kışanak ve Figen Yüksekdağ ile görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.



Yapılan paylaşımda, sağlık durumu ağırlaşan Aysel Tuğluk ve tüm hasta tutukluların amasız fakatsız tahliye edilmesi gerektiği vurgulandı.



Paylaşım şöyle:



“Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan ve Milletvekilimiz Filiz Kerestecioğlu Kandıra Cezaevi’ni ziyaret ederek, Aysel Tuğluk, Gültan Kışanak ve Figen Yüksekdağ ile görüşme gerçekleştirdi. Sağlık durumu ağırlaşan Aysel Tuğluk ve tüm hasta tutsaklar amasız fakatsız tahliye edilmelidir.”