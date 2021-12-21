Samanyolu Haber /Gündem / Bakan Nebati, Durmuş Yılmaz'ın iddialarına böyle cevap verdi /21 Aralık 2021 23:46

Bakan Nebati, Durmuş Yılmaz'ın iddialarına böyle cevap verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Merkez Bankası eski başkanı Durmuş Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni ekonomi paketi açıklaması sonrası düşüşe geçen döviz kurlarıyla ilgili açıklamasını eleştirerek, "Hiçbir şekilde müdahale olmadı. Cumhurbaşkanımız kürsüden indiğinde düşmeye başlamıştı, çünkü bu köpüktü." ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski başkanı Durmuş Yılmaz, Erdoğan'ın konuşmasının ardından dolarda yaşanan hızlı düşüş hakkında kriitk açıklamalarda bulunmuştu.

Yılmaz, "Liranın değerinin düşmesi hedefti ama gelinen noktada bu işin çıkmaz sokak olduğunu gördüler. Türkiye Ekonomi Modeli’nin tabutuna çivi çakıldı" ifadelerini kullanmıştı.

Yılmaz, açıklamasında "Piyasa Erdoğan’ın bu söylemlerini satın almadı, şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Gerçeği sabah göreceğiz. Bence kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu bir alım fırsatıdır. Başka bir şey değildir. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir" ifadelerini kullanmıştı.

NEBATİ'DEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TRT ortak yayınında yaptığı açıklamada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski başkanı Durmuş Yılmaz'ın açıklamarını hedef aldı.

Nebati, "Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapıyor ve bu açıklama piyasanın deyimiyle satın alınıyor. İnsanlar gece dövizlerini bozdurmaya başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde Merkez Bankası'nda başkanlık yapmış olan bi beyefendi diyor ki "Bu bir müdahale ile yapılmıştır". Hiçbir şekilde müdahale olmadı. Bu spekülatif değil de nedir? Cumhurbaşkanımız kürsüden indiğinde düşmeye başlamıştı, çünkü bu köpüktü.

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