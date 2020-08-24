Samanyolu Haber /Politika / Tuma Çelik kararı /24 Ağustos 2020 15:16

Tuma Çelik kararı

Hakkında cinsel saldırı suçlaması bulunan Tuma Çelik'in milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy birliğiyle tavsiye kararı alındı.

SHABER3.COM

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hazırlık Komisyonu, Halkların Demokratik Partisi'ni (HDP) eski milletvekili Tuma Çelik hakkında yeni bir karar aldı.

Komisyon Çelik hakkında karar vermek üzere bugün toplandı. Komisyon, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy birliğiyle tavsiye kararı aldı.

D.K. "TECAVÜZ" İDDİASI İLE ŞİKÂYETÇİ OLDU

HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in kendisine tecavüz ettiğini belirten D.K., Çelik'ten şikâyetçi olmuştu. Hakkında soruşturma açılan ve fezleke düzenlenen Çelik, HDP'den istifa etmişti. 

HDP, "Yapılan incelemenin ardından konu derhal 30 Haziran tarihinde Merkez Disiplin Kurulumuza aktarılmıştır. Merkez Disiplin Kurulu, Çelik hakkında derhal soruşturma başlatmıştır. Bu işlemin başladığı andan itibaren Meclis Grup Yönetimimiz Çelik'in tüm parti ve Meclis faaliyetlerini dondurmuştur. Merkez Disiplin Kurulumuz konuya ilişkin çalışmasını titizlikle sürdürmektedir." denilmişti. 
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