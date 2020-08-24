Tuma Çelik kararı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Hazırlık Komisyonu, Halkların Demokratik Partisi'ni (HDP) eski milletvekili Tuma Çelik hakkında yeni bir karar aldı.





Komisyon Çelik hakkında karar vermek üzere bugün toplandı. Komisyon, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılması yönünde oy birliğiyle tavsiye kararı aldı.





D.K. "TECAVÜZ" İDDİASI İLE ŞİKÂYETÇİ OLDU





HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in kendisine tecavüz ettiğini belirten D.K., Çelik'ten şikâyetçi olmuştu. Hakkında soruşturma açılan ve fezleke düzenlenen Çelik, HDP'den istifa etmişti.





HDP, "Yapılan incelemenin ardından konu derhal 30 Haziran tarihinde Merkez Disiplin Kurulumuza aktarılmıştır. Merkez Disiplin Kurulu, Çelik hakkında derhal soruşturma başlatmıştır. Bu işlemin başladığı andan itibaren Meclis Grup Yönetimimiz Çelik'in tüm parti ve Meclis faaliyetlerini dondurmuştur. Merkez Disiplin Kurulumuz konuya ilişkin çalışmasını titizlikle sürdürmektedir." denilmişti.