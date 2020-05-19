Tünelin sonu karanlık: 400 paket kayıp makarna!

Yılın başında bir asgari ücretle 1328 paket makarna alınabilirken nisan sonu mayıs başına gelindiğinde asgari ücretin alım gücü 929 paket makarnaya kadar düştü. Asgari ücretli 4-5 ayda 399 paket makarna kaybetti. Kaybedilen bu makarna asgari ücretliler başta olmak üzere dar gelirlilerin bir yılda makarnaya ödeyeceği paradan daha fazlasını ifade ediyor.







Aynı şekilde asgari ücretli ocak ayına göre yarım ton patates, 109 kilo bulgur, 39 kilo pirinç, 35 kilo nohut, 7 kilo et, 5 kilo peynir, 14 kilo zeytin, 498 yumurta 74 litre süt kaybetti.





ÖNCE EKONOMİK KRİZ SONRA SALGIN VURDU





Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretin önce ekonomik kriz ardından da salgın yüzünden sürekli zamlanan temel gıda maddeleri karşısında uğradığı kaybı rapor halinde CHP yönetimine sundu.





Rapor, yılın başında 2 bin 324 lira olarak belirlenen asgari ücretin mayıs ayı başına gelindiğine hangi gıda maddesi karşısında ne düzeyde eridiğini somut verilerle ortaya koydu.





TÜİK verileri ile nisan ve mayısta çarşı pazardan alınan güncel fiyatların kullanıldığı çalışma, özellikle patates, soğan, sarımsak gibi fiyatı 4 ayda olağanüstü artan gıdalar karşısında asgari ücretin adeta buhar olduğunu gösterdi.





YÜZDE 42.8 ZAM GELDİ





Bu yılın ocak ayında 1 paket makarna fiyatı 1 lira 75 kuruştu. 2 bin 324 liralık asgari ücret o tarihte bin 328 paket makarnaya karşılık geliyordu. Mayıs başına gelindiğinde asgari ücret aynı kaldı, ancak 1 paket makarnanın fiyatı yüzde 42.8 zamlanarak 2.5 liraya yükseldi.





Böylece asgari ücretle alınabilecek makarna miktarı 929 pakete düştü, asgari ücretli 399 paket makarna kaybetti. Hemen her gün ocaklarda makarna pişirilmek zorunda kalındığı dikkate alındığında, bu kayıp asgari ücretlinin bir yıllık makarnasından daha büyük bir kaybı işaret ediyor.





‘TÜNELİN UCUNDA AÇLIK GÖRÜNÜYOR’





Çalışma sonuçlarını değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, ekonomi yönetiminin iddialarına karşın, temel gıda maddelerine gelen zamların yoksulluğu işaret ettiğini söyledi.





Ağbaba, “Ne yazık ki iktidarın bahsettiği gibi tünelin sonunda ışık değil açlık ve yoksulluk görülmektedir. Özellikle temel besin ve gıda maddelerinde yaşanan artış alım gücünü düşürecek ve yoksulluk oranı salgın sonrasında daha fazla artacaktır” dedi.



