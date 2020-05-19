Trump doktoruyla tartıştı: Korunmak için sıtma ilacı kullanıyorum

Beyaz Saray yönetiminden bazı uzmanlar ise hidroksiklorikinin yan etkileri sebebi ile tehlikeli olabileceğini savunuyor. Buna rağmen ABD başkanı haftalardır sıtma ilacının Covid-19'un tedavisinde kullanılabileceğini belirtiyor.







Başkan Trump, sıtma ilacı kullanmayı kendisinin istediğini, bunun doktorunun tavsiyesi olmadığını da söyledi. Amerikalı lider, "İlacı almaya ben başladım çünkü bence ilaç iyi. Çok fazla iyi hikaye duydum." dedi.





Beyaz Saray'ın doktoru Sean Conley bir açıklama yaparak Başkan Trump'la "Çok kez tartıştıktan sonra ilacın potansiyel faydasının yan etki risklerine ağır bastığına karar verdiklerini" belirtti.





ABD Gıda ve İlaç Kurumu ise hidroksiklorikin içeren sıtma ilacının Covid-19'un tedavisinde hastane dışında kullanılmaması yönünde sağlık çalışanlarını uyardı.





Trump'ın önerdiği sıtma ilacının yan etkileri konusunda sağlık otoritesinden uyarı geldi





Koronavirüs görülen kişilerde hidroksiklorikin kullanımı Fransa gibi ülkelerde de tartışma konusu. Uzmanlar hidroksiklorikinin kalp ritmini bozarak krize yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Tedavi yöntemini savunanlar ise bu ilacın yıllardır sıtma hastalarında sorunsuz kullanıldığını belirtiyor.