9,5 milyar dolar kaçtı!

Yabancı yatırımcıların yılbaşından bu yana 6,5 milyar dolarlık devlet tahvili sattığına dikkati çeken Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, elden çıkarılan devlet tahvillerinin Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halbank tarafından aldığını belirtti.





Aktaş, “Yabancı böylesine yüklü satışa girişmişken kamu bankaları alıcı olarak piyasaya girmeseydi bu kâğıtlarda arz-talep dengesi arz lehine bozulur, kâğıt fiyatları geriler ve dolayısıyla faiz fırlayıp giderdi. Yabancı elindeki kâğıdı satmak istedikçe alıcı çıkmadığı sürece fiyatı aşağı çekecek ve bu da faizin tırmanmasına yol açacaktı.” dedi.





AKTAŞ'TAN TÜRKİYE VARLIK FONU İMASI





Aktaş, yabancıların sattığı hisse senetlerini alanların ise küçük yatırımcılar olmadığını belirterek, “Bazı bankalar alım yapıyor olabilir. Şirketler kendi hisse senetlerini fiyat daha da düşmesin diye almış olabilir." ifadelerini kullandı.





"Belki bazı fonlar piyasaya girmiştir, o da olabilir. Zaten ağırlıklı görüş de bu yönde.” diyen Aktaş, Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa'ya müdahale ettiğini ima etti.





BU KADAR DÖVİZ NASIL BULACAĞIZ?





Yabancı yatırımcının Türkiye’den çıkmasının döviz açığını artıracağını belirten Aktaş, “Biz bu kadar dövizi nasıl bulacağız?” sorusunu yöneltti.





Aktaş şu değerlendirmede bulundu: “Mart ayındaki döviz ihtiyacını karşılamak için Merkez Bankası rezervinden tam 16,6 milyar dolar kullanmak gerekmişti. Bu tutarın önemli bir kısmı yabancı çıkışına gitmişti. Merkez Bankası’nın rezervi öyle her ay bu düzeye yakın tutarda döviz kullanmaya elverecek güçte değil. Bakmayın son dönemde dövizin düşüyor olmasına."