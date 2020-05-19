Samanyolu Haber /Ekonomi / 9,5 milyar dolar kaçtı! /19 Mayıs 2020 10:48

9,5 milyar dolar kaçtı!

2020 yılının ilk 4 ayında 9,5 milyar dolar tutarında yabancı sermaye Türkiye'yi terk etti. Yabancı yatırımcının çıkışı döviz açığını daha da büyütecek. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Yurt dışına döviz kaçıranlara merhamet etmeyeceğiz." demişti.

SHABER3.COM

Yabancı yatırımcıların yılbaşından bu yana 6,5 milyar dolarlık devlet tahvili sattığına dikkati çeken Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, elden çıkarılan devlet tahvillerinin Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halbank tarafından aldığını belirtti. 

Aktaş, “Yabancı böylesine yüklü satışa girişmişken kamu bankaları alıcı olarak piyasaya girmeseydi bu kâğıtlarda arz-talep dengesi arz lehine bozulur, kâğıt fiyatları geriler ve dolayısıyla faiz fırlayıp giderdi. Yabancı elindeki kâğıdı satmak istedikçe alıcı çıkmadığı sürece fiyatı aşağı çekecek ve bu da faizin tırmanmasına yol açacaktı.” dedi.

AKTAŞ'TAN TÜRKİYE VARLIK FONU İMASI

Aktaş, yabancıların sattığı hisse senetlerini alanların ise küçük yatırımcılar olmadığını belirterek, “Bazı bankalar alım yapıyor olabilir. Şirketler kendi hisse senetlerini fiyat daha da düşmesin diye almış olabilir." ifadelerini kullandı. 

"Belki bazı fonlar piyasaya girmiştir, o da olabilir. Zaten ağırlıklı görüş de bu yönde.” diyen Aktaş, Türkiye Varlık Fonu'nun Borsa'ya müdahale ettiğini ima etti.

BU KADAR DÖVİZ NASIL BULACAĞIZ?

Yabancı yatırımcının Türkiye’den çıkmasının döviz açığını artıracağını belirten Aktaş, “Biz bu kadar dövizi nasıl bulacağız?” sorusunu yöneltti. 

Aktaş şu değerlendirmede bulundu: “Mart ayındaki döviz ihtiyacını karşılamak için Merkez Bankası rezervinden tam 16,6 milyar dolar kullanmak gerekmişti. Bu tutarın önemli bir kısmı yabancı çıkışına gitmişti. Merkez Bankası’nın rezervi öyle her ay bu düzeye yakın tutarda döviz kullanmaya elverecek güçte değil. Bakmayın son dönemde dövizin düşüyor olmasına."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 9,5 milyar dolar kaçtı! Sonraki Haber >>

Kız öğrenci: Bu Adana sıcağında nereye gidelim?

Kız öğrenci: Bu Adana sıcağında nereye gidelim?

Atilla Taş: Benim için bu dönemde onur her şeyden önemli

Atilla Taş: Benim için bu dönemde onur her şeyden önemli

Hollanda'da anlamlı etkinlik

Hollanda'da anlamlı etkinlik

İstanbul Fatih'te yürek burkan görüntü

İstanbul Fatih'te yürek burkan görüntü

Belçika Başbakanı'na protesto: Doktor ve hemşireler sırtını döndü

Belçika Başbakanı'na protesto: Doktor ve hemşireler sırtını döndü

NAAT GECESİ 2020 bu akşam

NAAT GECESİ 2020 bu akşam

Nükleer Santrali yıktılar

Nükleer Santrali yıktılar

İlginç Kamyon kazası

İlginç Kamyon kazası

Kimyasal fabrikada patlama

Kimyasal fabrikada patlama

Arınç: Her akşam camilerden mevlit, dua, salavat okunması bence bid'attır

Arınç: Her akşam camilerden mevlit, dua, salavat okunması bence bid'attır
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:08:28