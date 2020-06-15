Samanyolu Haber /Dünya / Tunus koronaya karşı zafer ilan etti /15 Haziran 2020 09:15

Tunus koronaya karşı zafer ilan etti

Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah, ülkesinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı zafer kazandığını duyurdu.

SHABER3.COM

Tunus'ta 9. Kanal özel televizyon kanalına konuşan Fahfah, ülkeleri Kovid-19'a zafer kazandıkları için Tunusluların gurur duymaları gerektiğini söyledi. 

Geçen süre içinde bütün ilgili tarafların büyük bir özveriyle çalıştığını dile getiren Fahfah, "Bu krizden sağlık açısından gerçekten önemli sonuçlarla ve en az zararla çıktık." dedi. 

Fahfah, ülke sınırlarının 27 Haziran'dan itibaren açılacağını açıkladı. 

Kovid-19'un Tunus'ta yeniden yayılma ihtimalini uzak gören Fafah, salgının tamamen ortadan kaldırılması için dikkatli olunması çağrısı yaptı. 

Tunus Başbakanı Fahfah, pandemi krizinin başlangıcından bu yana yurt dışından 25 bin vatandaşını ülkeye getirdiğini vurguladı. 

Tunus Sağlık Bakanlığı, son açıklamada vaka sayısının 1096, can kaybının 49'da kaldığı belirtilen ülkede, sağlığına kavuşan kişi sayısının 998'e ulaştığı bilgisi paylaşılmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tunus koronaya karşı zafer ilan etti Sonraki Haber >>

Sunucu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi: Bana şiddet uyguladı, yüzüme yumruk bile attı...

Sunucu İsmail Küçükkaya'nın eski eşi: Bana şiddet uyguladı, yüzüme yumruk bile attı...

ABD'de yine polis şiddeti: Bir siyahiyi daha böyle öldürdüler

ABD'de yine polis şiddeti: Bir siyahiyi daha böyle öldürdüler

7.5 yıllık askerdi şimdi müzik enstrümanları yapıyor

7.5 yıllık askerdi şimdi müzik enstrümanları yapıyor

Emniyet müdürlüğü yayınladı! ’24 saniyede 1 can alıyor’

Emniyet müdürlüğü yayınladı! ’24 saniyede 1 can alıyor’

Tören geçişi sırasında dehşet

Tören geçişi sırasında dehşet

Kardelen Söyleşileri

Kardelen Söyleşileri

Kuytul'dan suskun siyasetçilere: Memleket sizin yüzünüzden batacak, çıkın da konuşun

Kuytul'dan suskun siyasetçilere: Memleket sizin yüzünüzden batacak, çıkın da konuşun

Beyin ameliyatı sırasında zeytin dolması yaptı

Beyin ameliyatı sırasında zeytin dolması yaptı

Bir köle tüccarının heykeli daha söküldü

Bir köle tüccarının heykeli daha söküldü

ABD Polisinden bir tepki çeken hareket daha

ABD Polisinden bir tepki çeken hareket daha
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:41:22