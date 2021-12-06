Samanyolu Haber /Dünya / Tunus'un ilk Omicron vakası Türkiye’den uçan yolcudan /06 Aralık 2021 12:51

Tunus'un ilk Omicron vakası Türkiye’den uçan yolcudan

Türkiye’de henüz koronavirüsün Omicron varyantına rastlanılmadığı ifade edilirken, Tunus’taki ilk Omicron vakasının Türkiye’den seyahat eden Kongolu bir yolcuda tespit edildiği açıklandı.

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Koronavirüsün yeni Omicron varyantı giderek daha fazla ülkeye yayılırken Tunus'taki ilk Omicron vakasının Türkiye'den ülkeye seyahat eden bir kişide tespit edildiği açıklandı.

Kuzey Afrika ülkesi Tunus'un Covid-19 ile mücadele kurulunda görevli Dr. Hachemi Louzer Pazar günü yaptığı açıklamada, ülkedeki ilk Omicron vakasının 3 Aralık Cuma günü başkentteki Tunus-Kartaca Uluslararası Havalimanına İstanbul'dan gelen Kongo Cumhuriyeti vatandaşı bir erkekte tespit edildiğini söyledi.

Louzer, Kongolu yolcunun Omicron varyantıyla enfekte olmasının havalimanına geldikten sonra yapılan testin laboratuvarda incelenmesi ile tespit edildiğini ifade etti. Aralarında Kongolu yolcunun ağabeyinin de olduğu birçok yolcunun ise karantinaya alındığı bildirildi.

Pandeminin başlangıcından bu yana yaklaşık 25 bin kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği Tunus'ta Omicron varyantının yayılması nedeniyle bazı ülkelere seyahat kısıtlamaları uygulanıyor.

Omicron varyantıyla ilgili 3 Aralık Cuma günü Twitter üzerinden açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Omicron varyantına Türkiye'de rastlanılmadığını belirmişti.
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