Turizm Bakanı'nın şirketi havlu attı

Atlasglobal Havayolları krizde havlu attı. Şirketten yapılan açıklamada, uçuşların talep düşüklüğü sebebiyle durdurulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Avrupa uçuşlarımızı durdurduk. İptal edilen bilet ücretleri vatandaşlara iade edilmeye başlandı. Konuyla ilgili telefonlarımızda biraz yoğunluk var. Bilet ücreti paralarını almak isteyen vatandaşlar mail yoluyla ulaşabilirler." ifadeleri kullanıldı.
Ekonomik sıkıntılar sebebiyle önceki günlerde uçuşlarına ara verdiğini duyuran Atlasglobal Havayolları uçuşlarına tekrar başlamıştı.
Ancak şirket bu defa Avrupa uçuşlarını durdurdu.
"ÖDEMELER SIRAYLA YAPILACAK"
Ödemelerin sırayla yapılacağı belirtilen açıklamada, "Vatandaşlar konuyla ilgili mağdur edilmeyecek. Ücret iadeleri bileti alan kişilerin hesaplarına yatırılacak. İki haftadır iadeler yapılıyor. Bugün de iadeler yapılacak." ifadeleri kullanıldı.
ATLASGLOBAL AVRUPA'DA NERELERE UÇUYORDU?
Atlas Global Avrupa’da Paris, Amsterdam, Londra, Barcelona, Berlin, Biarritz, Bilbao, Birmingham, Billund, Bükreş, Dublin, Edinburgh, Gothenburg, Kiev, Kopenhag, Lizbon, Lyon, Madrid, Manchester, Marsilya, Montpellier, Nice, Odessa, Oslo, Porto, Prag, Sofya, Stockholm, Toulouse, Viyana ve Zürih’e de hizmet veriyordu.