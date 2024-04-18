Samanyolu Haber /Gündem / Türk araştırmacılar, stresin beyindeki 'zaman algısı'nı bozduğunu tespit etti /18 Nisan 2024 13:47

Türk araştırmacılar, stresin beyindeki 'zaman algısı'nı bozduğunu tespit etti

Ankara Üniversitesinden bilim insanları, "dopamin" ve "stres" faktörlerinin beynin "zaman" algılama süreçlerinde bazı değişimler yarattığını ortaya koydu.

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Ankara Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından yürütülen bir araştırma, dopamin ve stres faktörlerinin beynin zaman algılama süreçlerinde önemli değişikliklere yol açtığını ortaya koymuştur. Araştırma bulgularına göre, stres altında beyin yürütücü kontrolünün bozulduğu ve dopamin düzeyi yüksek bireylerin zamanı daha doğru algıladığı belirlenmiştir. Bu çalışma, zaman algısı bozukluğuna neden olan depresyon, şizofreni ve parkinson gibi hastalıkların anlaşılmasında ve tedavilerinin izlenmesinde yeni ufuklar açabileceği düşünülmektedir.

Araştırmanın sorumlusu Prof. Dr. Metehan Çiçek, TÜBİTAK destekli “Sosyal Stresin Zaman Algısı Üzerine Etkisi: Epigenetik ve Beyin Görüntüleme Çalışması” başlıklı projenin sonuçlarını paylaşmıştır. Prof. Dr. Çiçek, yaklaşık 30 yıllık bir çalışmanın ardından, stres altındayken veya duygusal yoğunluk yaşanan dönemlerde zamanın neden yavaş algılandığını araştırmıştır. Araştırma, sosyal stresin zaman algısı üzerindeki etkisini incelemiş ve stres altında insanların zamanı farklı algıladığını göstermiştir.

Bu bulgular, özellikle depresyon hastalarında görülen zaman algısı bozukluğunun nedenlerini anlamak ve bu hastalıkların tanı ve tedavi süreçlerinde kullanılabilecek bilgiler sunmak açısından önem taşımaktadır
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