Almanya’da, Dieter S. ve Alexander J. isimli iki Alman-Rus vatandaşı, ABD askeri tesisleri de dahil olmak üzere potansiyel hedefler hakkında bilgi toplamak ve bu bilgileri Rus istihbaratıyla paylaşmakla suçlanıyor12. Dieter S., 2014 ve 2016 yılları arasında Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçı güçlerin silahlı bir birliğine üye olmakla da suçlanmakta ve bu nedenle “yabancı terörist bir organizasyona üye olma” suçlamasıyla yargılanıyor.





Almanya’nın ABD askeri üslerine ev sahipliği yaptığı ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra Kiev’in ikinci büyük silah tedarikçisi olduğu biliniyor. ABD’nin Almanya’daki en büyük askeri üssü, Çekya sınırındaki Grafenwöhr’de bulunuyor ve Avrupa ülkelerinin denetlenmesinde önemli bir rol oynuyor.





Donetsk bölgesi, 2014 yılından bu yana devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı’nın başlıca çatışma alanlarından biri olmuştur ve bu bölge, Rusya yanlısı ayrılıkçı güçler tarafından kontrol edilmektedir.