Almanya’da ilk kez bir büyükşehir, e-scooter’ları yasakladı

Gelsenkirchen Belediyesi cumartesi gününe kadar e-scooter’ların toplatılmasını istedi. Belediye yönetimi, artık sokaklarda ve kaldırımlarda e-scooter’ların kullanımına izin vermeyecek. Kiralık e-scooterlar sunan Bolt ve Tier adlı şirketler yasağa karşı dava açtı. Ancak Gelsenkirchen İdare Mahkemesi şimdilik belediye lehine karar verdi. Mahkeme, yasağın yasal olduğunu ve şehirdeki toplam 350 kiralık e-scooter’ın en geç cumartesi gününe kadar ortadan kaldırılmasını istedi. Ancak e-scooter’ların özel kullanımına izin verilmeye devam ediyor. Gelsenkirchen daha önce e-scooter sürücülerinin kimlik kartı veya ehliyetleriyle kiralama hizmetine kaydolmalarını talep etmişti. Belediye böylelikle, e-scooter’a çift olarak binmek ya da yaya bölgelerinde tehlikeli sürüş yapanların cezalandırılmasını kolaylaştırmak istedi. Belediye e-scooter’ların neden olduğu kaza sayısının arttığını gerekçe gösterdi.