Samanyolu Haber /Gündem / Almanya’da ilk kez bir büyükşehir, e-scooter’ları yasakladı /18 Nisan 2024 14:40

Almanya’da ilk kez bir büyükşehir, e-scooter’ları yasakladı

Almanya’da Gelsenkirchen Belediyesi e-scooter’ları yasakladı. Almanya'da bir ilk anlamı taşıyan bu kararın bir benzeri geçen yıl Paris'te yaşanmıştı

SHABER3.COM

Gelsenkirchen Belediyesi cumartesi gününe kadar e-scooter’ların toplatılmasını istedi. Belediye yönetimi, artık sokaklarda ve kaldırımlarda e-scooter’ların kullanımına izin vermeyecek. Kiralık e-scooterlar sunan Bolt ve Tier adlı şirketler yasağa karşı dava açtı. Ancak Gelsenkirchen İdare Mahkemesi şimdilik belediye lehine karar verdi. Mahkeme, yasağın yasal olduğunu ve şehirdeki toplam 350 kiralık e-scooter’ın en geç cumartesi gününe kadar ortadan kaldırılmasını istedi. Ancak e-scooter’ların özel kullanımına izin verilmeye devam ediyor. Gelsenkirchen daha önce e-scooter sürücülerinin kimlik kartı veya ehliyetleriyle kiralama hizmetine kaydolmalarını talep etmişti. Belediye böylelikle, e-scooter’a çift olarak binmek ya da yaya bölgelerinde tehlikeli sürüş yapanların cezalandırılmasını kolaylaştırmak istedi. Belediye e-scooter’ların neden olduğu kaza sayısının arttığını gerekçe gösterdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya’da ilk kez bir büyükşehir, e-scooter’ları... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:00:37