Samanyolu Haber /Gündem / Almanya'da 49 Euroluk "Deutschlandticket"a zam gelecek mi? /18 Nisan 2024 15:03

Almanya'da 49 Euroluk "Deutschlandticket"a zam gelecek mi?

Almanya'da Başbakan Olaf Scholz 350 milyon Euro tutarında yeni fon sağlama sözü verdiği için Deutschlandticket fiyatının bu yıl sabit kalacağı açıklanmıştı. Ancak fonun geleceği belli olmadığı için yeni bir zam yolu gözüktü

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Deutschlandticket’in geleceği ve fiyatının ne kadar süreyle 49 Euro olarak kalacağı, Federal Şansölye Olaf Scholz’un verdiği sözleri yerine getirip getirmemesine bağlı görünüyor. Şu anda, Deutschlandticket’in fiyatının bu yıl sabit kalması konusunda Federal Şansölye’nin 350 milyon Euro’luk fon sağlama taahhüdüne dayanarak bir anlaşmaya varılmıştı, ancak bu fonlar henüz aktarılmadı. Eğer bu fonlar aktarılmazsa, bilet fiyatlarının artırılması kaçınılmaz olabilir.

Federal hükümet ve eyaletler, 2024 yılı için Deutschlandticket’i finanse etmek üzere her biri 1,5 milyar Euro katkıda bulunacaklarını taahhüt etmişlerdir1. Ancak, Alman Taşımacılık Şirketleri Birliği (VDV) tarafından yapılan bir analize göre, 2023 yılında 2,3 milyar Euro ve 2024 yılında 4,1 milyar Euro’luk bir kayıp bekleniyor, bu da potansiyel bir finansman açığına işaret ediyor1. Bu durum, bilet fiyatının gelecekte artırılma ihtimalini gündeme getirebilir.

Ulaştırma Bakanları Konferansı’nda, yerel toplu taşımacılığın genel finansmanının önemi vurgulanıyor ve eyaletler, toplu taşımayı cazip ve uygun fiyatlı tutmak için güvenilir bir taahhütte bulunulmasını talep ediyorlar. Ayrıca, yerel toplu taşıma sistemlerini genişletmek ve modernize etmek için mali kaynaklara ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor.
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