Samanyolu Haber /Gündem / Belediyelerin kaynakları yandaş medyaya akmış /18 Nisan 2024 15:13

Belediyelerin kaynakları yandaş medyaya akmış

CHP'ye geçen Kastamonu Belediyesi'nin yandaş medyaya ''abonelik'' adı altında düzenli kaynak aktardığı ortaya çıktı. Daha önce görülen örnekler, bunun yandaş medyayla sınırlı olmadığı göstermişti

SHABER3.COM

Kastamonu’da CHP’ye geçen belediyelerden yeni başkan Hasan Baltacı, “tasarruf” tedbirlerine gazete aboneliklerinden başladı. MHP döneminde iktidara yakın 3 gazeteye yıllık 426 bin 360 lira ödenen abonelikleri iptal ettiklerini duyurdu. Yeni Şafak, Türkiye ve Sabah abonelikleri iptal edilmiş durumda. Ayrıca yerel basın abonelikleri de yeniden gözden geçirilmek üzere değerlendirmeye alındı.

Bu durum, kamu kaynaklarının medya tekellerine aktarılması konusunda bir örnek teşkil ediyor. Örneğin, 2019 yılında AKP’den CHP yönetimine geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2 yılda 57 milyon liralık reklam dağıttığı ortaya çıkmıştı. Bu reklamların tamamına yakını, iktidara yakın medya gruplarına gitmişti. Benzer şekilde, İller Bankası’na en fazla borçlu belediyelerden biri olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Yeni Akit ve Sabah gazetelerinden aylık toplamda 20 bin 100 gazete aldığı ortaya çıkmıştı.

Bu uygulama sadece iktidar ve yörüngesindeki holdinglerle sınırlı değil. Siyasi partilerin medya kuruluşlarıyla reklam anlaşması yapması hukuken mümkün. Ancak CHP-HalkTV geriliminin omurgasını oluşturan CHP’li belediyelerle yapılan ‘‘işbirlikleri’’ de dikkat çekici. Halk TV’de yayınlanan “Görkemli Hatıralar” adlı programın Antalya’dan canlı yayınlanacak çekimi, dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem’in talimatıyla engellenmişti. Bu gerilim, CHP’li belediyelerin yönettiği farklı yerlerde ve belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen programın talimat sonucu finanse edildiğini açık etmişti. HalkTV’ye yönelik bu yasak, Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğunu kaybetmesinin ardından son buldu.

Öte yandan seçim sürecinde birçok medya kuruluşu ücret karşılığı belediye başkan adaylarına ekranlarında, sayfalarında yer veriyor. Bu ‘‘tanıtımın’’ bedeli 50 bin lirayla 200 bin lira arasında değişiyordu. Reklamı yapılan adaylar arasında mevcut başkanlar da bulunuyor. ‘‘Hizmetlerini ve vaatlerini’’ anlatan başkanların yayın masrafları ise belediyelerin kasasından çıkıyor.
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