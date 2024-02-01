Türk bankaları Rus şirketlerinin hesaplarını kapatmaya başladı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





ABD'nin yaptırımları takibe ilişkin başkanlık kararnamesi yayınlandıktan sonra Türk bankaları Rus bankalarıyla çalışmayı evrensel olarak reddetmeye başladı. Bununla bağlantılı olarak Türkiye'de bireylerin gereksinimleri artırıldı.





Rus Vedomosti gazetesi haberinde Türkiye'deki bazı bankaların Rus müşterilerinin hesaplarını kapatmaya başladığını duyurdu.





Haberde Türk finans kurumlarının yılın başından beri Rusya'dan yapılan ödemeleri kabulü aniden durdurmaya başladıkları, daha önce yaptırımlara tabi olan şirketlerle ilgili olan hesap kapatma pratiğinin şimdi diğer şirketleri de kapsamaya başladığı vurgulanıyor.





Rus şirketleri, belirli bir süre içinde tüm ilişkileri sonlandırma ve hesabı kapatma tavsiyesi içeren bildirimler alıyor. Devlet bankaları, gıda ve ilaç ürünlerini de kapsayan “yeşil liste”deki ürünler için ulusal para birimleri üzerinden ayrı ödemeler yapmaya devam ediyor.