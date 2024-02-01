Samanyolu Haber /Gündem / Türk bankaları Rus şirketlerinin hesaplarını kapatmaya başladı /01 Şubat 2024 15:02

Türk bankaları Rus şirketlerinin hesaplarını kapatmaya başladı

Rusya merkezli Vedomosti gazetesi, Türkiye'deki bazı bankaların Rus şirketlerinin hesaplarını kapatmaya başladığını ve kart almak isteyen Rus bireyler için şartları sıkılaştırdığını ileri sürdü.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

ABD'nin yaptırımları takibe ilişkin başkanlık kararnamesi yayınlandıktan sonra Türk bankaları Rus bankalarıyla çalışmayı evrensel olarak reddetmeye başladı. Bununla bağlantılı olarak Türkiye'de bireylerin gereksinimleri artırıldı.

Rus Vedomosti gazetesi haberinde Türkiye'deki bazı bankaların Rus müşterilerinin hesaplarını kapatmaya başladığını duyurdu.

Haberde Türk finans kurumlarının yılın başından beri Rusya'dan yapılan ödemeleri kabulü aniden durdurmaya başladıkları, daha önce yaptırımlara tabi olan şirketlerle ilgili olan hesap kapatma pratiğinin şimdi diğer şirketleri de kapsamaya başladığı vurgulanıyor.

Rus şirketleri, belirli bir süre içinde tüm ilişkileri sonlandırma ve hesabı kapatma tavsiyesi içeren bildirimler alıyor. Devlet bankaları, gıda ve ilaç ürünlerini de kapsayan “yeşil liste”deki ürünler için ulusal para birimleri üzerinden ayrı ödemeler yapmaya devam ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türk bankaları Rus şirketlerinin hesaplarını kapatmaya... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:35:57