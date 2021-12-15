Samanyolu Haber /Gündem / Türk Hava Kurumu kayyımı Cenap Aşçı'nın istifası ancak kabul ettiler /15 Aralık 2021 14:21

Türk Hava Kurumu kayyımı Cenap Aşçı'nın istifası ancak kabul ettiler

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi bir süre önce istifa dilekçesi veren Türk Hava Kurumu Kayyım Heyeti Başkanı, AKP'li eski bakan Cenap Aşçı'nın istifasını kabul etti.

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Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi 1 Eylül'de istifa dilekçesi veren Türk Hava Kurumu Kayyım Heyeti Başkanı, AKP'li eski bakan Cenap Aşçı'nın istifasını kabul etti. Yerine Ali Yüksel atandı.

Orman yangınlarında kullanılmayan yangın söndürme uçakları ve yangınlara dair bağlandığı televizyon yayınında “Bu akşam özel bir durumum vardı. Çocukluğumdan beri büyüttüğümüz bir kızımızın düğünü vardı, oraya gitmek zorunda kaldım” açıklamalarıyla tartışmalara neden olan Cenap Aşçı, 1 Eylül tarihinde istifa dilekçesini vermişti.

Aşcı istifa dilekçesinde, "linç kampanyasına kurban edilmek istendiğini" öne sürerek şu ifadeleri kullanmıştı: “Hepimizin yüreğini yakan orman yangınlarında pek çok mecra THK’yi ve özellikle şahsımı odağa koymuş, linç kampanyasına kurum ve ziyadesiyle şahsım kurban edilmek istenmiştir. Kurumu batıranlar, bunlarla hareket eden mihraklar ve maalesef bu kişilerin yalan ve iftiralarının peşinden gidenlerin haksız itham ve saldırıları da devam etmektedir. Etik kurallar ve geleneklerimiz de dikkate alınarak Medeni Kanunun 477’inci maddesi uyarında kayyımluk görevimden çekilmek istediğimi bildirir, sayın mahkemenizden bu madde uyarından Kayyımlık görevinden ayrılmam hususunda gereğini arz ederim.” 

Cenap Aşçı’nın istifası günlerce kabul edilmemiş, Aşçı, 2. kez yargıya başvurarak “Çekilme talepli dilekçemi ivedilikle karara bağlayın” talebinde bulunmuştu.

Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi istifa dilekçesi veren Türk Hava Kurumu Kayyım Heyeti Başkanı, AKP'li eski bakan Cenap Aşçı'nın istifasını kabul etti. Yerine Ali Yüksel atandı.

THK Başkanlığının yönetimine 2019 yılının Ekim ayında Cenap Aşçı, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya’dan oluşan üç kişilik Kayyım  heyeti atanmıştı. Bu heyet üyelerinin en az iki maaş aldığı ortaya çıkmıştı
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