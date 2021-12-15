Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan'da uçakta uyuyakalan kargo işçisi, gözünü Birleşik Arap Emirlikleri'nde açtı /15 Aralık 2021 14:18

Hindistan'da uçakta uyuyakalan kargo işçisi, gözünü Birleşik Arap Emirlikleri'nde açtı

Hindistan'ın Mumbai kentindeki havaalanındaki bagaj yükleme bölümünde çalışan bir işçi, uçağın kargo bölümünde uyuyakaldı. Uyuyakaldığını Birleşik Arap Emirlikleri'ne iniş yaptıktan sonra anlayan çalışan, işinden oldu.

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Hindistan'da Mumbai'deki havaalanında bagaj yükleme bölümünde çalışan bir işçi, Indigo Airlines'a ait Abu Dabi uçuşunu gerçekleştirecek uçağın kargo bölümünde uyuyakaldı. Yorgunluktan uyuyakalan işçi gözünü açtığında uçak, Birleşik Arap Emirleri'ne çoktan iniş yapmıştı.

Havayolu firması, kalkıştan iki saat sonra, uçak Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentine indiğinde işçinin varlığından haberdar oldu.
Abu Dabi'deki yerel yetkililer işçiyi sağlık muayenesinden geçirip aynı uçakla Mumbai'ye geri gönderdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı, işçinin görevine son verildi.
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