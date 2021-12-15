Samanyolu Haber /Gündem / Doktorların grevi başladı /15 Aralık 2021 14:15

Doktorların grevi başladı

Doktorlar grev için bugün toplandı. Türk Tabipler Birliği, özlük haklarına yapılacak iyileştirme Meclis'ten dönünce grev kararı aldıklarını duyurmuştu..

SHABER3.COM

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarının özlük haklarında iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin geri çekilmesi nedeniyle sağlıkçılar tüm Türkiye’de bir günlük greve başladı.

TBMM Genel Kurulu'nda hekim ve diş hekimlerinin özlük haklarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenleme teklif geri çekildi. Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren ve komisyona geri çekilen ilgili maddeleri yeniden görüşerek, söz konusu maddelerin tekliften düşürülmesine karar verildi.

Tekliften çıkarılan maddeler, değerlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi amacıyla TBMM Sağlık Komisyonu’na havale edildi.

Bugün iş bırakıyorlar

“Sakın geri atmayın” uyarılarında bulunan TTB, yaşanan gelişmeler üzerine grev kararı aldığını duyurdu.

TTB, kararında şu ifadelere yer vermişti:

“Şimdi G(ö)REV zamanı 15 Aralık Çarşamba günü tam gün G(ö)REV'deyiz. Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacaktır. “
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