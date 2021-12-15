Doktorların grevi başladı

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sağlık çalışanlarının özlük haklarında iyileştirme yapılmasına ilişkin düzenlemenin geri çekilmesi nedeniyle sağlıkçılar tüm Türkiye’de bir günlük greve başladı.





TBMM Genel Kurulu'nda hekim ve diş hekimlerinin özlük haklarında iyileştirme yapılmasını öngören düzenleme teklif geri çekildi. Sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemeleri içeren ve komisyona geri çekilen ilgili maddeleri yeniden görüşerek, söz konusu maddelerin tekliften düşürülmesine karar verildi.





Tekliften çıkarılan maddeler, değerlendirilmesi ve kapsamının genişletilmesi amacıyla TBMM Sağlık Komisyonu’na havale edildi.





Bugün iş bırakıyorlar



