Ekonomik OHAL iddiasına AKP'den cevap: Saçma sapan

CNN Türk’ün sorularını cevaplayan AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Prof. Dr. İzzet Özgenç’in ““Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki süregelen değer kaybı, AĞIR EKONOMİK BUNALIM sonucunun ortaya çıkacağı süreci başlatmıştır. Bu nedenle kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OLAĞANÜSTÜ HÂL ilânına (Any., m. 119), toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir” şeklindeki açıklamasıyla başlayan iddialara cevap verdi.







“Ekonomik OHAL” iddiasının “saçma sağan” olduğunu savunan Kurtulmuş, “Kimsenin aklından OHAL geçmesin” dedi.





Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı: “Saçma sapan iddiadır, böyle bir şey söz konusu olamaz. Serbest pazarın koşullarından taviz verilmeden devam eder. Ancak bugün de bir operasyondan bahsediliyor, stokçuluğa karşı ortada dolaşanlara karşı da hükümet her türlü tedbiri alır. Kimsenin aklından OHAL geçmesin.”