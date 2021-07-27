Samanyolu Haber /Dünya / Türk ismiyle ev bulamadı... Alman mahkemesinden tazminat kararı /27 Temmuz 2021 11:30

Türk ismiyle ev bulamadı... Alman mahkemesinden tazminat kararı

Almanya'da ev kiralamak için yaptığı birçok başvurusuna olumsuz cevap alan Cem K. adlı Türk vatandaşı, aynı firmaya Alman ismiyle yaptığı başvurudan olumlu cevap alınca firmayı mahkemeye verdi.

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Almanya’nın başkenti Berlin'de kiralık ev arayan Türk vatandaşı Cem K., sürekli olumsuz yanıt almasının ardından bu durumun Türk olmasından kaynaklı olabileceğini düşünerek, Deutsche Wohnen isimli şirkete Alman ismi “Michael Grünberg” ile başvurdu. Alman ismi ile yapılan başvuruya kısa bir süre sonra olumlu yanıt alan Cem K., şirketi ayrımcılıktan dolayı mahkemeye verdi.

Berlin Charlottenburg Bölge Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, “Yalnızca kulağa Türkçe gelen ismi ve dolayısıyla etnik kökeni nedeniyle ev randevusu daveti almadığını” belirten Cem K.’yı haklı buldu. Mahkeme, bu ayrımcılık karşısında Deutsche Wohnen şirketini tazminata mahkum ederek, Cem K.'ya 3 bin euro ödemesine karar verdi.
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