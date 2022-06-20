Türk Lirasının zayıflaması gelen turisti etkiledi: Bulgaristan'dan gelenler ikinci sırada

Türk Lirası'nda uzun süredir devam eden değer kaybı nedeniyle, komşu Bulgaristan alışveriş için Edirne'ye akın ediyor. Özellikle hafta sonları çarşı, pazar ve alışveriş merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor. Alışverişe gelen bir Bulgar turistin "Yaklaşık 2 bin leva para bozdurdum onunla buradan bayağı alışveriş yapacağız. Kıyafetten yiyecek ihtiyaçlarımıza kadar her şeyi satın alacağız" sözleri durumu özetlerken, TL'deki büyük kan kaybının etkisi turizm verilerine de yansıdı. Alışveriş için günübirlik gelen Bulgar turistler, Türkiye'nin turizm istatistiklerini değiştirdi.





Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, Türkiye 2022 yılının ilk 5 aylık döneminde toplam 12 milyon 710 bin 431 ziyaretçiyi ağırladı. Türkiye’ye gelen ziyaretçilerin 11 milyon 301 bin 602’sini yabancılar, 1 milyon 408 bin 829’unu ise yurtdışı ikametli vatandaşlar oluşturdu. Yılın ilk 5 aylık döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 207,10 artış yaşandı.





BULGARİSTAN İKİNCİ SIRADA





Türkiye’ye Ocak-Mayıs 2022 döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında bir önceki yılın aynı dönemine göre Almanya yüzde 367,24 artış ile birinci, Bulgaristan yüzde 334,88 artışla ikinci, Rusya Federasyonu da yüzde 49,40 artışla üçüncü sırada yer aldı. Rusya Federasyonu’nu İran ve İngiltere izledi.





Türkiye’ye bu yılın mayıs ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 308,48 artışla 3 milyon 824 bin 555 olarak gerçekleşti. Mayıs ayında en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 420,62 artışla Almanya birinci sırada yer aldı. İngiltere (B. Krallık) yüzde 4657,99 artış ile ikinci, Rusya Federasyonu da yüzde 1777,79 artış ile üçüncü oldu. Rusya Federasyonu’nu Bulgaristan ve İran izledi.