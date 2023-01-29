Samanyolu Haber /Gündem / Türk pasaportu kullananlara İnterpol'den büyük şok: Tutuklanıp, Türkiye'ye iade edilebilirler! /29 Ocak 2023 14:09

Türk pasaportu kullananlara İnterpol'den büyük şok: Tutuklanıp, Türkiye'ye iade edilebilirler!

İnterpol pasaport bilgi sisteminde dikkat çeken bir değişikliğe gidildi. Türkiye'de iptal edilen pasaportlar da artık İnterpol'ün sistemine girilmeye başlandı. Bu değişiklik sebebiyle iptal edilmiş Türk pasaportuyla seyahat edenler artık Türkiye'ye iade tehlikesiyle karşı karşıya.

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İnterpol pasaport bilgi sisteminde değişiklik yaptı. Değişiklik öncesinde sadece kayıp ve çalıntı pasaportlar sisteme girilmekteyken artık pasaport iptalleri de sisteme girilmeye başlandı. Yeni düzenleme sonrasında İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edilen pasaportlar İnterpol sistemine yüklenebiliyor ve tüm üye ülkeler tarafından da iptal bilgisi görülebiliyor. 

İçişleri Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi kararından sonra pasaport iptallerini kaldırmıştı. Ancak bakanlığın 100 bine yakın kişiyle ilgili ‘milli güvenlik’ gerekçesiyle pasaport iptal işlemi yaptığı belirtiliyor. Türkiye'de iptal edilmiş pasaportlar ile daha önce yurt dışında seyahat edenler, değişikliğin ardından büyük bir riskle karşı karşıyalar.  

Bu kapsamdakilerin pasaportlarına seyahat ettikleri ülkelerde el konulabilecek.   

Bulunulan ülkeden çıkışta çoğunlukla pasaport iptali sorun yapılmamasına rağmen gidilen ülkede pasaport iptali nedeniyle gözaltı işlemi yapılıyor. Daha önce bu tarz problemlerde ‘pasaportum sahte değil, incelenebilir gerekirse İnterpol’e sorulabilir’ tarzı itirazlar yapılabiliyor ve itirazlar haklı bulunuyordu. Ancak pasaportun gerçek olması artık bir anlam ifade etmeyecek. 

İptal bir pasaportla seyahat edilmesi nedeniyle durum otomatik olarak Türkiye’ye bildirilmiş olacak ve kişinin durumuna göre Türkiye harekete geçecek. Bu kapsamda difüzyon çıkartarak şahsın tutuklanması, iade sürecinin başlatılması, deport edilmesinin sağlanması ya da yasadışı yollardan Türkiye’ye getirilmesi için çalışma başlatılabilecek.   
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