Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye adına ajanlık davasında hüküm bozuldu /25 Eylül 2019 23:43

Türkiye adına ajanlık davasında hüküm bozuldu

ABD’de federal yargıç, Türkiye adına Fethullah Gülen’in iadesi için yasa dışı lobicilikten suçlu bulunan işadamı Rafiekian hakkındaki hükmü bozdu. Rafiekian eski ulusal güvenlik danışmanı Flynn’ın iş ortağıydı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD’de) federal yargıç, Fethullah Gülen'in iadesi için ABD'de Türkiye adına yasa dışı lobi faaliyeti yürütmekten suçlu bulunan Bijan Rafiekian hakkındaki jüri kararını bozdu.

Federal yargıç Anthony Trenga, savcılığın Rafiekian’ın Türkiye hükümeti için Ankara’nın kontrolü ya da yönlendirmesiyle "gizli ajan" olarak faaliyet yürüttüğü ve ABD otoritelerinden bu rolü gizlediğine dair yeterli delil sunamadığına hükmetti. 

ÜST MAHKEME DELİLLERİ YETERLİ BULMASI HALİNDE

DW Türkçe'nin haberine göre Trenga, üst mahkemenin delilleri yeterli bularak Rafiekian’ın suçlu olduğu yönündeki hükmü devam ettirmesi halinde ise yeni bir yargılama sürecinin önünü açacağını belirtti.

Virginia Savcılığı’ndan yapılan açıklamada federal yargıcın kararının incelendiği kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in iş ortağı olan İran ve ABD vatandaşı Rafiekian kemmuz ayında Virginia’da görülen davada jüri tarafından suçlu bulunmuştu. 

AYNI DAVADA EKİM ALPTEKİN DE YARGILANIYORDU

Geçen yıl aralık ayında Türk ve Hollandalı işadamı Ekim Alptekin ile birlikte hakkında dava açılan Rafiekian'a yabancı bir hükümetin temsilcisi olarak komplo kurma, Adalet Bakanlığı'na yalan beyanda bulunma ve yabancı bir ajan olarak faaliyet gösterme suçlamaları yöneltiliyordu.

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