Samanyolu Haber /Dünya / Avrupa'nın altında Grönland büyüklüğünde "kayıp kıta" keşfedildi /25 Eylül 2019 23:20

Avrupa'nın altında Grönland büyüklüğünde "kayıp kıta" keşfedildi

Bilim insanları Dünya'nın iç katmanlarına batmaya devam eden ancak topraklarının bir kısmı hala görünür durumda olan yeni bir kıta keşfetti.

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Bilim insanları Dünya'nın iç katmanlarına batmaya devam eden ancak topraklarının bir kısmı hala görünür durumda olan yeni bir kıta keşfetti.

Independent Türkçe'nin haberine göre, Utrecht Üniversitesi'nden araştırmacıların ortaya çıkardığı ve 200 milyon yıl önce Kuzey Afrika'dan kopmuş kıtasal kabuk parçasına, Adriyatik bölgesinde bulunması sebebiyle Büyük Adria (Greater Adria) ismi verildi.

Kıtanın büyük kısmı Dünya'nın manto tabakasına batmış durumda olsa da kara parçasının bir kısmı yeryüzündeki görünürlüğünü sürdürüyor. Görünebilir kısım İtalya'nın kuzeyindeki Turin şehrinden güneyindeki Puglia bölgesine bir şerit boyunca uzanıyor.

Greater Adria
Kıtanın yeryüzünde bulunmayan kütlesinin büyük kısmı ülkenin batısında sular altına battı ve mercan resifleri, sığ sular veya tortuların çökerek oluşturduğu katmanlarıyla kaplandı. Bu çökeltiler sırayla kayaçlar oluşturmaya devam etti. Bu esnada da kıta Alplerde, Apeninlerde, Balkanlarda, Yunanistan ve Türkiye'de dağlık alanlar oluşturarak ve tektonik plakaların altına batarak gözden kayboldu.
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