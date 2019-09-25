Bilim insanları Dünya'nın iç katmanlarına batmaya devam eden ancak topraklarının bir kısmı hala görünür durumda olan yeni bir kıta keşfetti.





Independent Türkçe'nin haberine göre, Utrecht Üniversitesi'nden araştırmacıların ortaya çıkardığı ve 200 milyon yıl önce Kuzey Afrika'dan kopmuş kıtasal kabuk parçasına, Adriyatik bölgesinde bulunması sebebiyle Büyük Adria (Greater Adria) ismi verildi.





Kıtanın büyük kısmı Dünya'nın manto tabakasına batmış durumda olsa da kara parçasının bir kısmı yeryüzündeki görünürlüğünü sürdürüyor. Görünebilir kısım İtalya'nın kuzeyindeki Turin şehrinden güneyindeki Puglia bölgesine bir şerit boyunca uzanıyor.



