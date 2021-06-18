Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye-Afganistan-İran arasında yeni toplantı /18 Haziran 2021 23:03

Türkiye-Afganistan-İran arasında yeni toplantı

Türkiye-Afganistan-İran Dışişleri Bakanlarının Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geleceği belirtildi.

SHABER3.COM

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Afganistan-İran Dışişleri Bakanları üçlü toplantısının Antalya Diplomasi Forumu marjında gerçekleştirileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye-Afganistan-İran Dışişleri Bakanları üçlü toplantısı, 20 Haziran 2021 tarihinde Antalya’da, Antalya Diplomasi Forumu marjında gerçekleştirilecektir.

Söz konusu toplantı kapsamında, Afganistan Barış Süreci bağlamında yaşanan gelişmelerin yanısıra güvenlik, enerji, bağlantısallık, düzensiz göç konuları gibi üç ülke arasındaki işbirliği alanları ele alınacaktır. Sayın Bakanımızın Antalya Diplomasi Forumu marjında İranlı ve Afgan muhataplarıyla ayrıca ikili görüşmeler de gerçekleştirmesi planlanmaktadır” denildi.
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