Samanyolu Haber /Dünya / Kanada'dan ABD ile ilgili yeni seyahat kararı /18 Haziran 2021 23:11

Kanada'dan ABD ile ilgili yeni seyahat kararı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ABD seyahatlerine kısıtlama getirilen Kanada'da bu kararın 21 Temmuz'a kadar uzatıldığı belirtildi.

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Kanada, Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle ilk olarak Mart 2020’de uygulamaya başladığı ABD’ye yönelik seyahat kısıtlamalarını bir kez daha uzattı.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanlığı, ABD ile seyahat kısıtlamaları da dahil zorunlu olmayan tüm uluslararası seyahatlere yönelik kısıtlamaların 21 Temmuz'a kadar uzatıldığını duyurdu.

Kanada Kamu Güvenliği Bakanı Bill Blair sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Daha önce de söylediğimiz gibi, Kanada hükümeti, virüse karşı tamamen aşılanan Kanadalılar ve şu anda Kanada'ya girişine izin verilen diğer kişiler için önlemler planlıyor" dedi.

Kanadalı Bakan, 21 Haziran Pazartesi günü konu hakkında daha fazla ayrıntı verileceğini belirtti.

Kanada’da seyahat kısıtlamaları, Mart 2020'den bu yana 30 günlük artışlarla uzatılmaya devam ediyor.
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