Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye, Çin’in izinde; yurt dışındaki vatandaşlarına en fazla baskı yapan ikinci ülke! /09 Nisan 2023 19:36

Türkiye, Çin’in izinde; yurt dışındaki vatandaşlarına en fazla baskı yapan ikinci ülke!

Freedom House: Çin ve Türkiye, yurt dışındaki vatandaşlarını en fazla hedef alan ülkeler

SHABER3.COM

ABD merkezli Freedom House tarafından yayımlanan bir rapora göre Çin ve Türkiye, yurt dışında vatandaşlarını en fazla hedef alan ülkeler olarak gösterildi. Euronews’in haberleştirdiği raporda, özellikle 2016 yılındaki darbe girişiminin ardından Ankara’nın yurt dışındaki vatandaşlarına baskısının arttığı yorumu yapıldı.

Dünyada yurt dışındaki vatandaşlarını hedef alıp baskı uygulayan ülke sayısının arttığı belirtilen raporda, bu ülkelerin ‘muhalefeti bastırmak adına’ vatandaşlarını kaçırdığı veya onlara saldırılar düzenlediği kaydedildi.

Raporda 2014 yılından bu yana 38 devletin yurt dışındaki vatandaşlarına yönelik 854 müdahalesi mercek altına alındı. Geçen yıl 20 devletin yurt dışında bu tür operasyonlara imza attığı kaydedilen raporda, bu listeye ilk defa Bangladeş ve Cibuti gibi ülkelerin katıldığı kaydedildi.

TÜRKİYE, ÇİN!İ TAKİP EDİYOR!

Freedom House raporunda, 2014 yılından bu yana kayda geçen yurt dışı operasyonların yüzde 30’unun Çin’den geldiği belirtilirken, Pekin’in yurt dışında yaşayan Uygur azınlığın mensuplarını zorla iade edilmeleri için diğer devletlere baskı yaptığı bildirildi.

Çin’den sonra yurt dışındaki vatandaşlarına en fazla baskı yapan ülkeler arasında Türkiye gösterilirken, özellikle 2016 yılındaki darbe girişiminin ardından Ankara’nın yurt dışındaki vatandaşlarına baskısının arttığı yorumu yapıldı.

Son olarak Türkiye’nin İsveç ve Finlandiya’dan NATO üyeliklerini onaylama karşılığında bu ülkelerde yaşayan bazı Türk vatandaşlarının geri iadesini istemesi buna örnek olarak gösterildi.
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