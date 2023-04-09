Türkiye İşçi Partisi’nin milletvekili aday listesi belli oldu

TİP, 14 Mayıs'taki seçimler için milletvekili aday listesini belirledi. Parti Sözcüsü Sera Kadıgil İstanbul 1. bölge, Ahmet Şık İstanbul 2. bölge, partinin genel başkanı Erkan Baş İstanbul 3. bölgeden birinci sıralardan aday oldu.
TİP'in diğer milletvekili Barış Atay Antalya'da ikinci sıradan aday olurken Can Atalay Hatay, İrfan Değirmenci İzmir, Mehmet Aslantuğ ise Muğla'dan aday gösterildi.
İşte TİP'in aday listesi
ADANA 1 DUYGU YILMAZ
ADANA 2 SEDA AŞKIN
ADANA 3 AHMET FARUK ULAŞ
ADANA 4 MESUT KOYUN
ADANA 5 UTKU ALEMDAROĞLU
ADANA 6 DİLA AKAR
ADANA 7 MERYEM MAZMAN KARTAL
ADANA 8 ONURCAN GÜRBÜZ
ADANA 9 EDA BAHAR KOCABEYLER
ADANA 10 HÜSEYİN EVGİN
ADANA 11 OĞUZCAN KILIÇ
ADANA 12 MEHMET SELİM AKMAN
ADANA 13 MUSTAFA ÇELİK
ADANA 14 SEMİH AKKIRCIK
ADANA 15 EREN ARARAT
AFYONKARAHİSAR 1 PINAR SİSLİTUNA
AFYONKARAHİSAR 2 LALE PELİN BEYAZIT
AFYONKARAHİSAR 3 ARDA DUVARCI
AFYONKARAHİSAR 4 SEVİL ALTIN
AFYONKARAHİSAR 5 CAFER ÖZTÜRK
AFYONKARAHİSAR 6 İBRAHİM ORBAY
AKSARAY 1 DENİZ AY
AKSARAY 2 EMİR ERSİN KAHRAMAN
AKSARAY 3 RAMAZAN KORKMAZ
AKSARAY 4 SONER ASLAN
AMASYA 1 MELİKE ÖZTÜRK ARDUÇ
AMASYA 2 EREN GÖNEN
AMASYA 3 DİLAVER ÖZTÜRK
ANKARA-2 1 ÖZGÜR AYBAŞ
ANKARA-2 2 YELDA KOÇAK URFA
ANKARA-2 3 BEKTAŞ RIZA HANEDAN
ANKARA-2 4 ÖZDİL ÜÇÖZ
ANKARA-2 5 SEVGİ HAZIR
ANKARA-2 6 ASİYE SÜLLÜ
ANKARA-2 7 FATİH ÖZAKOĞLU
ANKARA-2 8 MAHİR ÜNSAL ERİŞ
ANKARA-2 9 BARIŞ AYDOĞAN
ANKARA-2 10 YERSU BÜYÜKDAĞ
ANKARA-2 11 MUSTAFA ERTARAKÇI
ANKARA-3 1 OZAN BİNGÖL
ANKARA-3 2 MİSKET ELİF ÇONGUR
ANKARA-3 3 TUĞBA GÜRSOY
ANKARA-3 4 HEDİYE GÜLŞEN KARAKADIOĞLU
ANKARA-3 5 DİLARA MAHMURE DOLGUNYÜREK
ANKARA-3 6 EGE ARDA ANILAN
ANKARA-3 7 BEKİR TUNCAY ÇELEN
ANKARA-3 8 OZAN YURDAKAL
ANKARA-3 9 MUSTAFA KOLCU
ANKARA-3 10 EBRU BESE
ANKARA-3 11 ERSİN BEYTEMUR
ANKARA-3 12 ILGIN BARAN ÖCAL
ANTALYA 1 YUNUS BAŞARAN
ANTALYA 2 BARIŞ ATAY MENGÜLLÜOĞLU
ANTALYA 3 EMİRE ULUTAŞ
ANTALYA 4 TUNCAY KOÇ
ANTALYA 5 EMİNE BÜYÜKNOHUTÇU
ANTALYA 6 AYŞE BİLGE KALIN
ANTALYA 7 EZGİ ALTINKURT SAĞLIK
ANTALYA 8 KERİM UĞUR
ANTALYA 9 GÜLİZAR KOCADAĞ
ANTALYA 10 HASAN GİRGİNEL
ANTALYA 11 AYFER GÜNEŞHAN
ANTALYA 12 AHMET ELATAŞ
ANTALYA 13 BETÜL ÜRKÜTEN
ANTALYA 14 GAMZE PELİN DEMİRCAN
ANTALYA 15 BİLGE ERK
ANTALYA 16 LEYLA ÇELEBİ
ANTALYA 17 MEHMET UTKAN ÇOBANOĞLU
ARTVİN 1 FEYZULLAH SERKAN ACAR
ARTVİN 2 TİMUR ŞİMŞEK
BALIKESİR 1 SERHAT SUHA ÖZCAN
BALIKESİR 2 MÜGE OKUR
BALIKESİR 3 AÇELYA SUNGUR
BALIKESİR 4 ŞERİFE SEVİM ŞENEL
BALIKESİR 5 OKTAY ŞÜKÜR
BALIKESİR 6 BARAN BAKIR
BALIKESİR 7 GİZEM YOĞURTÇU
BALIKESİR 8 CEM CANTAŞ
BALIKESİR 9 FATİH NİYAZİOĞLU
BAYBURT 1 AYSEL SİLİ
BİLECİK 1 CENK DİK
BİLECİK 2 CEYLAN ÖZÇELİK
BOLU 1 FİGEN ÇAKIR
BOLU 2 ERAYCAN SAFA
BOLU 3 ÖMER BARIŞ SAFİ
BURSA-1 1 MAHMUT HAKAN KOÇAK
BURSA-1 2 HELİN İLCEK
BURSA-1 3 ERHAN İMRALI
BURSA-1 4 SELAHADDİN HABİB GÖBELEZ
BURSA-1 5 TİMUR TORGAY
BURSA-1 6 EYLEM GÜN GÜNEŞ
BURSA-1 7 SUAT ŞENOCAK
BURSA-1 8 BUSENUR ÇOBAN
BURSA-1 9 ADİ MURAT DEMİRHAN
BURSA-1 10 REFAYİ REFAYİOĞLU
ÇANAKKALE 1 AYFER GÖL
ÇANAKKALE 2 REYHAN ÇALIŞKAN
ÇANAKKALE 3 MUHHAMED YAVAŞ
ÇANAKKALE 4 DORUK ULAŞ ÖZDEMİR
ÇANKIRI 1 SEVGİ ÖZLEM GÜLMEZ
ÇANKIRI 2 MURAT ÖZBEK
ÇORUM 1 HABİBE ALKAN
ÇORUM 2 CANSEVER EKER
ÇORUM 3 CAN NESİMİ KARABİBER
ÇORUM 4 ASMİN NİMET SİNGEZ
DENİZLİ 1 YAĞMUR YALÇIN
DENİZLİ 2 COŞKUN ÇETİN
DENİZLİ 3 PELİN ŞEN
DENİZLİ 4 SERDAL ATLAMIŞ
DENİZLİ 5 SERDAR AŞÇI
DENİZLİ 6 İSMAİL EGEMEN SÖYLEMEZ
DENİZLİ 7 HATİCE KİRİŞ
DÜZCE 1 ALEV İŞLER
DÜZCE 2 IRMAK SAÇKESEN
DÜZCE 3 EBRU ŞEN
EDİRNE 1 GÜRAY MUHÇU
EDİRNE 2 CANER SOYDAN
EDİRNE 3 ZELAL ÖZCAN
EDİRNE 4 İLHAN BİLECİK
ERZİNCAN 1 MÜSLİM ETLEÇ
ERZİNCAN 2 ÜNAL ÖZÇELİK
ESKİŞEHİR 1 GÖKAY BAŞAR
ESKİŞEHİR 2 FATMA GİRGİN
ESKİŞEHİR 3 AYHAN KAYA
ESKİŞEHİR 4 ASLIHAN TERE
ESKİŞEHİR 5 BEDİ UYGAR UĞURLU
ESKİŞEHİR 6 YALÇIN KOMŞU
GİRESUN 1 NİHAL MEMİŞ DİZDAR
GİRESUN 2 ÖMÜR HAKYEMEZ
GİRESUN 3 FIRAT KURTAL
GİRESUN 4 NESLİHAN ÖZAL
GÜMÜŞHANE 1 BAHADIR YAVUZ
GÜMÜŞHANE 2 ÖZLEM DOĞAN
HATAY 1 ŞERAFETTİN CAN ATALAY
HATAY 2 AYLİN AÇIKGÖZ
HATAY 3 MEHMET ALİ GÜMÜŞ
HATAY 4 EMRAH KARAÇAY
HATAY 5 HASAN AŞKAR
HATAY 6 NURCAN ÖRDEK
HATAY 7 CANSU DALOĞLU
HATAY 8 BARIŞ DAĞ
HATAY 9 ABDULHAMİT YAYAR
HATAY 10 HÜSEYİN AKGÖL
HATAY 11 ÖZLEM PARLAK
ISPARTA 1 ZÜBEYDE ARSAN
ISPARTA 2 CAFER YELSALI
ISPARTA 3 ALİ NUR DÖNMEZ
ISPARTA 4 OYLUN ERCAN
İSTANBUL-1 1 SALİHA SERA KADIGİL
İSTANBUL-1 2 ANIL DENİZCİ
İSTANBUL-1 3 ALİ RONAY
İSTANBUL-1 4 FATMA KARABULUT
İSTANBUL-1 5 SEDAT DUREL
İSTANBUL-1 6 TAYFUN BUDAK
İSTANBUL-1 7 DİDEM DOĞAN AYDEDİM
İSTANBUL-1 8 ASUMAN FAZLIOĞLU
İSTANBUL-1 9 ERDİNÇ MEHMETOĞLU
İSTANBUL-1 10 ARİF ÖZDEMİR
İSTANBUL-1 11 MAHBİP DİLEK
İSTANBUL-1 12 ÇAĞLAR ÇAĞLI
İSTANBUL-1 13 FİLİZ KILIÇ
İSTANBUL-1 14 FOTİ BENLİSOY
İSTANBUL-1 15 HARUN GÖKTEPE
İSTANBUL-1 16 MİZGİN ÖZMEN
İSTANBUL-1 17 BÜLENT YÜKSEL
İSTANBUL-1 18 ALİ İZZET ETİ
İSTANBUL-1 19 FIRAT ÇOBAN
İSTANBUL-1 20 GÖKÇE USTA
İSTANBUL-1 21 EYLEM PINAR
İSTANBUL-1 22 GÖRKEM DURU
İSTANBUL-1 23 ZEYNEP DEMİREL
İSTANBUL-1 24 OKTAY RAİF EVRENSEL
İSTANBUL-1 25 MEHMET KILIÇ
İSTANBUL-1 26 MEHMET ACAR
İSTANBUL-1 27 EZGİ CEREN IŞIK
İSTANBUL-1 28 ESİN AYDIN KAYA
İSTANBUL-1 29 GÜNER YENER
İSTANBUL-1 30 NURDAN ÜNVER
İSTANBUL-1 31 HAKAN BİLGEHAN
İSTANBUL-1 32 ESMA KARA
İSTANBUL-1 33 EMİRHAN TURAN
İSTANBUL-1 34 CENK VERDİ
İSTANBUL-1 35 UTKU URAZ AYDIN
İSTANBUL-2 1 AHMET ŞIK
İSTANBUL-2 2 MISRA ÖZ
İSTANBUL-2 3 ZEYNEP ESMERAY ÖZADIKTI
İSTANBUL-2 4 KORAY DOĞAN URBAR
İSTANBUL-2 5 YILMAZ ASLANTÜRK
İSTANBUL-2 6 ŞERİF ÖZGÜR URFA
İSTANBUL-2 7 FATMAGÜL ERYILMAZ ŞENVARDAR
İSTANBUL-2 8 ATAKAN ÖZSOY
İSTANBUL-2 9 ENES KARAKAŞ
İSTANBUL-2 10 EVİN DOĞU
İSTANBUL-2 11 SENNUR SIRBUDAK
İSTANBUL-2 12 NACİYE BABALIK
İSTANBUL-2 13 BOGOS MASİS KÜRKÇÜGİL
İSTANBUL-2 14 METİN AKIN
İSTANBUL-2 15 EMRAH YALÇIN
İSTANBUL-2 16 ELİF DAMLA İLGİN
İSTANBUL-2 17 HASAN HÜSEYİN ŞENSES
İSTANBUL-2 18 BAHA AYDIN
İSTANBUL-2 19 MEHMET KÖKSAL
İSTANBUL-2 20 TUĞRUL EYLÜL CERRAHOĞLU
İSTANBUL-2 21 KAYACAN ÇENGEL
İSTANBUL-2 22 OZAN ERBAŞ
İSTANBUL-2 23 CAN YILMAZ KAYA
İSTANBUL-2 24 DERSİM ŞAN GENÇ
İSTANBUL-2 25 EREN IŞIKBAŞ
İSTANBUL-2 26 MERTCAN İLGÖZ
İSTANBUL-2 27 HASAN KARAYİĞİT
İSTANBUL-3 1 ERKAN BAŞ
İSTANBUL-3 2 MERYEM GÖKTEPE TÜRKMEN
İSTANBUL-3 3 UMUR EKREM TALU
İSTANBUL-3 4 YAPRAK DİDEM KORYÜREK ARMUTLU
İSTANBUL-3 5 ÖZLEM TEKE
İSTANBUL-3 6 FEREMEZ TUNCAY
İSTANBUL-3 7 JİYAN AYBAR
İSTANBUL-3 8 AYLİN DOĞAN
İSTANBUL-3 9 BİLGEHAN TUBA TİRYAKİ
İSTANBUL-3 10 NİLAY BARKIN
İSTANBUL-3 11 NİLER ALBAYRAK
İSTANBUL-3 12 EKREM ERDİN
İSTANBUL-3 13 VEYSEL DÖNMEZ
İSTANBUL-3 14 AHMET ORAL
İSTANBUL-3 15 EBRU KIRANER
İSTANBUL-3 16 MUHAMMED ÇELİK
İSTANBUL-3 17 SAADET ÖZSOY
İSTANBUL-3 18 FERHAT ÇELİKOĞLU
İSTANBUL-3 19 ÖMER TURA
İSTANBUL-3 20 ALEV SANATLIOĞLU
İSTANBUL-3 21 SİNEM MERTCAN UĞURDOĞAN
İSTANBUL-3 22 TANYEL SÜZER
İSTANBUL-3 23 ÜMİT DENİZ
İSTANBUL-3 24 FATMA BERAZZİOĞLU
İSTANBUL-3 25 SERKAN GENÇ
İSTANBUL-3 26 GÜNGÖR KAYA
İSTANBUL-3 27 GÖZDE ÖZEL
İSTANBUL-3 28 NİLGÜN TUTAK
İSTANBUL-3 29 ŞAHİN ÖZSOY
İSTANBUL-3 30 ÖZGE İNCE
İSTANBUL-3 31 ANIL GÜLER
İSTANBUL-3 32 YAĞMUR ÇETİN
İSTANBUL-3 33 NURHAK GÖRKEM DOĞAN
İSTANBUL-3 34 İLKİN ERKORKUT
İSTANBUL-3 35 GİZEM YERİK
İSTANBUL-3 36 GÜN ÇAĞ AYDIN
İZMİR-2 1 İRFAN DEĞİRMENCİ
İZMİR-2 2 MEHMET KANİ
İZMİR-2 3 ESER ATAK
İZMİR-2 4 ADALET KUL
İZMİR-2 5 ÖZLEM AVCI
İZMİR-2 6 AYDIN TEPE
İZMİR-2 7 AYKUT YÜKSEL
İZMİR-2 8 DENİZ KONDİL
İZMİR-2 9 MEVLUDA SENA YAZIBAĞLI SELANİK
İZMİR-2 10 ALİ HAYDAR ÖZTÜRK
İZMİR-2 11 GÜZEL ÖZTÜRK
İZMİR-2 12 OYA OYBİR MİDİLLİ
İZMİR-2 13 BEYZA YAMAN
İZMİR-2 14 MELİS AYDINLI
KARABÜK 1 GÜNUZ FULYA UZ
KARABÜK 2 ARZU GENLİK
KARABÜK 3 ÖZÜM HANCI
KARAMAN 1 EZGİ GÜLŞEN
KARAMAN 2 KENAN YILMAZ
KARAMAN 3 OĞUZ YAŞARGİL
KASTAMONU 1
KASTAMONU 2
KASTAMONU 3
KAYSERİ 1 AHMET ÇAKIR
KAYSERİ 2 NAZIR KAPUSUZ
KAYSERİ 3 İLAYDA TOK
KAYSERİ 4 ÖZLEM DEMİR
KAYSERİ 5 SERCAN LAÇIN
KAYSERİ 6 EREN GÜRPINAR
KAYSERİ 7 AHMET İŞBİLEN
KAYSERİ 8 BERİL KARABULUT
KAYSERİ 9 CEVHER ÖZBOLAT
KAYSERİ 10 AYSEL DUMAN
KIRKLARELİ 1 ZEYNEP BİLGİÇ
KIRKLARELİ 2 YILMAZ BİÇER
KIRKLARELİ 3 DENİZ ÖZTÜRK
KIRŞEHİR 1 SİNAN YILDIIRM
KIRŞEHİR 2 FUNDAGÜL DEMİRKOL
KONYA 1 BİLAL ORTAKALAYCI
KONYA 2 PINAR BABİR
KONYA 3 İBRAHİM ALTINPINAR
KONYA 4 BİLGE KAAN ÖZDAL
KONYA 5 YUNUS KOCA
KONYA 6 MUHAMMED ENES AKUĞUR
KONYA 7 AYŞE BAĞLAMIŞ
KONYA 8 DENİZ CAN AYDIN
KONYA 9 YAĞMUR TOK AL
KONYA 10 MAHİ ÖZNUR BİLEN
KONYA 11 CENAN ŞARMAN UTKU
KONYA 12 ÖMER ERYETKİN
KONYA 13 NURCAN KAYA
KONYA 14 SERKAN TUNÇ KEÇELİ
KONYA 15 AYŞE ERDOĞAN
KÜTAHYA 1 İBRAHİM BEYTULLAH SAYAR
KÜTAHYA 2 ADNAN PAK
KÜTAHYA 3 MUSTAFA ÖZMEN
KÜTAHYA 4 BURAK ŞERİF KARATEKE
KÜTAHYA 5 UTKU ÇİFCİ
MERSİN 1 HAKAN GÜNEŞ
MERSİN 2 EBRU ÇERÇİ
MERSİN 3 BÜLENT UFUK ATEŞ
MERSİN 4 GENCER BAYKUL
MERSİN 5 ŞİLAN EKİNCİ
MERSİN 6 UĞURCAN ESİROĞLU
MERSİN 7 AYŞE SİBEL LEVENT
MERSİN 8 ALİ HAKAN ÇETİN
MERSİN 9 TENZİLE YADİGAR AK
MERSİN 10 OĞUZ ÖZCANLI
MERSİN 11 OLCAY YILMAZ ULUĞ
MERSİN 12 KAMURAN GÜNAY
MERSİN 13 DENİZ ARSLAN
MUĞLA 1 MEHMET ASLANTUĞ
MUĞLA 2 NEŞE TUNCER GÜNGÜT
MUĞLA 3 OSMAN GÜLGÜN
MUĞLA 4 MEHMET YAPICI
MUĞLA 5 YAĞMUR ÖZGÜR GÜVEN
MUĞLA 6 FÜSUN ÜNLÜSOY
MUĞLA 7 NEŞET KARADAĞ
NEVŞEHİR 1 HAYRETTİN BAYER
NEVŞEHİR 2 GÜLÇİN AKSU DENİZHAN
NEVŞEHİR 3 İLKE KUMARTAŞLIOĞLU SAÇMALIOĞLU
NİĞDE 1 ELİF ÖNDER
NİĞDE 2 KEREM TANILKAN
NİĞDE 3 EKİN DİCLE ERBİLGİN
ORDU 1 AYŞEGÜL AYDIN ŞENGÖZ
ORDU 2 ERTUĞRUL KAHRAAMN
ORDU 3 MERT EFE
ORDU 4 DENİZ ARSLANTÜRK
ORDU 5 TANSU AYIK
ORDU 6 HAKAN DUYAN
OSMANİYE 1 SABİHA GÜNDÜZALP
OSMANİYE 2 MUSTAFA DENİZLİ
OSMANİYE 3 ONUR TOSUNÖZ
OSMANİYE 4 BURAK SARIBIYIK
RİZE 1 BİLSAY KANAT
RİZE 2 METİN KARADENİZ
RİZE 3 AYBÜKE GEZEREL
SAKARYA 1 SAADET DİRİARIN
SAKARYA 2 PELİN SÖNMEZ
SAKARYA 3 UĞUR ALET
SAKARYA 4 İNCİNUR ALA
SAKARYA 5 PELİN KISA
SAKARYA 6 ŞEVVAL LEYLA KOCAMAN
SAKARYA 7 YUNUS EMRE GÖÇENOĞLU
SAKARYA 8 ONUR YANAR
SAMSUN 1 ARSLAN BOLAT
SAMSUN 2 ÖZGE GÖKSU
SAMSUN 3 TUNAHAN GÖK
SAMSUN 4 ONUR ÇELİK
SAMSUN 5 GÜLCAY KAYA
SAMSUN 6 HİLMİ ÖZDEMİR
SAMSUN 7 ARAL DEMİRCAN
SAMSUN 8 KEMAL SERDAR ERBİL
SAMSUN 9 BUSE BADE İSKENT
SİNOP 1 NURHAN ÇAYLI
SİNOP 2 ÇAĞLA KURT
SİVAS 1 KÖKSAL TEK
SİVAS 2 YAĞMUR AKIN
SİVAS 3 VELİ REÇBER
SİVAS 4 HAKAN TEKŞEN
SİVAS 5 YUSUF AKGEDİK
TEKİRDAĞ 1 BİLGE SEÇKİN ÇETİNKAYA
TEKİRDAĞ 2 MEHMET AYTEKİN
TEKİRDAĞ 3 EMR SEVİLMİŞ
TEKİRDAĞ 4 İSMAİL ÖZTOK
TEKİRDAĞ 5 BETÜL OKUYAN
TEKİRDAĞ 6 GÜLENAY SUNA
TEKİRDAĞ 7 KARDELEN EVCİMEN
TEKİRDAĞ 8 ERKAN ÖZGÜR MUTLUCAN
TOKAT 1 ERDOĞAN KILINÇ
TOKAT 2 HARUN KILIÇOĞLU
TOKAT 3 EMİN AKBABA
TOKAT 4 DİLEK FERDA YAMANLAR
TOKAT 5 ERSİN EVRAN
TRABZON 1 SÜLEYMAN HACIBEKTAŞOĞLU
TRABZON 2 YAVUZ KAYNAR
TRABZON 3 ÖMÜR ÖZDEMİR
TRABZON 4 EMİNE SPOR
TRABZON 5 ASİL MADENLİ
TRABZON 6 KEMAL BAKIRCI
UŞAK 1 AYŞE DEVRİM OĞUR
UŞAK 2 ÖNDER AKAR
UŞAK 3 AKIN METE
YALOVA 1 BUKET ÇINAR GELİR
YALOVA 2 EMRAH KAZDAL
YALOVA 3 BURKAY HASDEMİR
YOZGAT 1 ASLI YAPAR ŞAKTANLI
YOZGAT 2 BEKİR ZAFER İLKEN
YOZGAT 3 ASLI ŞİMŞEK
YOZGAT 4 KÖKSAL KAPLAN
ZONGULDAK 1 FATMA KILIÇARSLAN
ZONGULDAK 2 ŞENER BOSTANCI
ZONGULDAK 3 DİLAN GÜLLE
ZONGULDAK 4 TÜRKAN BAYTEKİN
ZONGULDAK 5 UMUR OZAN ŞAHİN